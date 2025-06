Heinrich Losing hat einen Plan für die kommende Saison. – Foto: Arno Wirths

SV Sonsbeck benötigt mehr Spielkontrolle Sieben Zugänge stehen fest. Mit einem Innenverteidiger ist sich der SV Sonsbeck so gut wie einig. Diese Schwerpunkte setzt Trainer Heinrich Losing in der Vorbereitung.

Nach einer kräftezehrenden Spielzeit, die mit dem achten Tabellenplatz abgeschlossen wurde, erholte sich ein Teil der Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck auf Mallorca, wo auch Trainer Heinrich Losing eine mehr als ansprechende Saison-Leistung feierte. Bis Ende dieses Monats werden die Akkus aufgeladen. Am 30. Juni, 19 Uhr, bittet Losing seine Mannschaft zum Trainingsauftakt. Der 46-Jährige muss dann mindestens sieben neue Spieler und einen Rückkehrer integrieren. Es sollen weitere Neuzugänge dazukommen.

Das muss besser werden Die Rot-Weißen haben auch in der abgelaufenen Saison gezeigt, dass sie sich in keinem Spiel verstecken wollen und versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Jedoch fehlten zu oft die Absicherung und Ballsicherheit. Für Sonsbecks Trainer waren die 63 Gegentore zu viel, sodass er den Schwerpunkt in der Vorbereitung beim „bedingungslosen Verteidigen“ sieht.

„Wir müssen den nächsten Schritt gehen und mehr Ballbesitzphasen haben. Dabei brauchen wir eine gute Absicherung und dürfen die Bälle nicht zu leichtsinnig verlieren. Wir müssen noch mehr die Kontrolle im Spiel haben“, meinte Losing, der überdies mehr Cleverness von seinen Jungs fordert. Weiterhin möchte er das Umschaltspiel weiter verbessern sowie Standardsituationen in der Offensive, aber auch in der Defensive trainieren. „Wir haben in der letzten Saison einige Punkte nur durch Standardsituationen geholt, aber auch einige Spiele wie zum Saisonende gegen Nettetal und Niederwenigern verloren“, so Sonsbecks Coach, der gerade in den Standards eine Waffe sieht, womit man den Gegnern wehtun und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln kann.