SV Sonsbeck benötigt mehr Durchschlagskraft

Nun geht’s also am Sonntag gegen den Tabellensiebten TSV Meerbusch im Willy-Lemkes-Sportpark. Das Hinspiel hatten die Rot-Weißen mit 0:2 verloren; Philipp Elspaß damals sogar einen Elfmeter verschossen. „Es ist eine schwere Aufgabe. In Meerbusch haben wir kein gutes Spiel gezeigt. Da war mehr drin. Sonntag müssen wir es besser machen und fokussierter sein, dazu die Chancen besser ausspielen“, gab sich Losing selbstbewusst. Der Spieltagskader ist gut gefüllt.

Weitere Neuigkeiten zur Kaderplanung der nächsten Saison gibt’s nicht. Losing: „Alles, was offiziell ist, haben wir bekannt gegeben. Natürlich befinden wir uns weiterhin in Gesprächen – auch mit externen Spielern.“