SV Sonsbeck benötigt mehr Durchschlagskraft

Der SV Sonsbeck befindet sich weiterhin mittendrin im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein auf Tabellenplatz 14 mit einem Punkt Vorsprung auf die ganz gefährliche Zone. Nach einem Sieg in Dingden und einem torlosen Unentschieden zu Hause gegen Schonnebeck folgte am vergangenen Sonntag die Nullnummer in Kleve. „Grundsätzlich möchten wir natürlich jedes Spiel gewinnen. Wenn man aber kein Tor schießt, dann klappt das auch nicht“, sagte Trainer Heinrich Losing vor dem drittletzten Heimspiel dieser Saison am Sonntag. Zu Gast ist ab 15 Uhr der TSV Meerbusch.
„Wir hatten in Kleve ein Riesending von Niklas Binn, als der Ball an die Unterkante der Latte ging. Ansonsten haben wir unsere Chancen nicht gut genug ausgespielt“, fasste Losing den Auftritt beim Vorletzten zusammen. Binn musste nach einem rüden Foul, für das Juliano Ismanovski mit Rot runterflog, ausgewechselt werden. „Niklas geht es soweit ganz gut. Im ersten Moment dachten wir, dass es was schlimmeres sein könnte. Er trainiert wieder und wird Sonntag auch zur Verfügung stehen“, sagte der SVS-Trainer.
Trotz der zwei Platzverweise in Kleve – auf Sonsbecker Seite musste Ruben Martens mit der Ampelkarte vorzeitig den Rasen verlassen – sah Losing kein hitziges Derby: „Es war eigentlich kein unfaires Spiel. Bei der Roten Karte ist der Spieler zu übermotiviert.“
Der SVS ist also seit drei Partien ungeschlagen und hat in diesen Spielen kein Gegentor kassiert. Auf die Defensive wurde allerdings kein spezieller Trainingsschwerpunkt gesetzt: „Sicherlich wurden ein paar Sachen angesprochen, aber die Jungs sind generell konzentrierter und halten den Fokus. Es gilt, die Fehler, die uns schon viele Punkte gekostet haben, zu vermeiden. Dazu kommt, dass Kenan in den Spielen auch gut gehalten hat. Wenn man drei Mal zu Null spielt, braucht man auch mal Glück – und das hatten wir“, meinte Losing. Jeder wisse um die Situation und „dass es immer weniger Spiele werden“. Jeder Fehler könne wichtige Punkte kosten.
Nun geht’s also am Sonntag gegen den Tabellensiebten TSV Meerbusch im Willy-Lemkes-Sportpark. Das Hinspiel hatten die Rot-Weißen mit 0:2 verloren; Philipp Elspaß damals sogar einen Elfmeter verschossen. „Es ist eine schwere Aufgabe. In Meerbusch haben wir kein gutes Spiel gezeigt. Da war mehr drin. Sonntag müssen wir es besser machen und fokussierter sein, dazu die Chancen besser ausspielen“, gab sich Losing selbstbewusst. Der Spieltagskader ist gut gefüllt.
Weitere Neuigkeiten zur Kaderplanung der nächsten Saison gibt’s nicht. Losing: „Alles, was offiziell ist, haben wir bekannt gegeben. Natürlich befinden wir uns weiterhin in Gesprächen – auch mit externen Spielern.“