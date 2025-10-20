SV Sonsbeck bekommt eine Abreibung

Eine deutliche 0:4 (0:1)-Heimniederlage musste der SV Sonsbeck vor 220 Zuschauern gegen Blau-Weiß Dingden hinnehmen. Es war die dritte Pleite in der Oberliga in Folge und das erste Saisonspiel der Rot-Weißen ohne eigenen Treffer.

Dabei deutete sich eine so deutliche Packung zunächst nicht an. Im Gegenteil: So startete der ersatzgeschwächte SV Sonsbeck ganz ordentlich, bestimmte die ersten Minuten der Partie und zeigte einen ersten sehenswerten Angriff. Ruben Martens steckte auf der rechten Bahn auf Semih Güngör durch, doch dessen Flanke konnte der fleißige Linus Krajac nicht verwerten. Kurz danach gab es noch einmal einen schönen Konter, ebenfalls über die rechte Flanke, allerdings ergab sich daraus wieder keine Torchance.

Nach etwa einer Viertelstunde traute sich auch Dingden etwas mehr zu, hatte sich eingerichtet und agierte nun auch zielgerichteter nach vorne. So war es Lasse Hoffmann, der an der Grenze des Sonsbecker Strafraum von links reinzog, zwei Verteidiger aussteigen ließ und abzog. Doch Philipp Elspaß bekam noch ein Bein dazwischen, so dass Kenan Mehmedovic mühelos aufnehmen konnte.

Kurz darauf konnte Dingdens Mohamed Salman aus ähnlicher Position abschließen, aber der Schuss ging über das Gehäuse der Gastgeber. Es war jedoch zu spüren, dass Dingden hier keinesfalls die Rolle des Kellerkindes annehmen wollte, sondern gewillt war, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Das verunsicherte Sonsbeck scheinbar, denn es häuften sich einfach Abspielfehler genauso wie unglückliche Entscheidungen im Aufbau. Doch war es ein Standard, der die Gäste in Führung brachte. Eine unnötig verursachte Ecke sorgte für die Führung der Gäste.

Der von Kevin Juch geschlagene Eckstoß ging durch das Spielergewühl im Fünf-Meter-Raum, sprang noch auf und schlug neben dem langen Pfosten ein – 0:1 (37.). Ein glücklicher Treffer, der aber auf Grund der in der Summe klareren Chancen verdient war. Sonsbeck konnte nur noch eine sehenswerte Möglichkeit vor der Pause erspielen, doch den Schuss aus 18 Metern von Krajac fischte der kaum beschäftigte Johannes Buers im BW-Tor aus dem Winkel. „Die erste Hälfte war relativ ausgeglichen“, fand SVS-Trainer Heinrich Losing, bemängelte aber „viele einfache Ballverluste. Und das Gegentor darf so nicht fallen.“

Ersatzkeeper kommt als Feldspieler zum Einsatz

Nach der Pause kam Sonsbeck sehr druckvoll aus der Kabine, es war zu spüren, dass die Mannschaft die Partie noch drehen wollte. Das Spiel der Hausherren war zwar immer noch mit vielen Aufbaufehlern behaftet, aber die Bälle wurden in dieser Phase schnell zurückerobert. Doch Chancen sprangen nur wenige heraus; die beste schlenzte Philip Pokora nach feinem Trick von Luca Janßen vom Strafraumeck in die Arme von Buers.

Zwei Minuten später endetet diese Phase der Sonsbecker abrupt: Wieder leitete ein dummer Ballverlust im Mittelfeld einen Konter der Gäste über rechts ein, den ersten Abschluss pariert Mehmedovic noch, doch als Juch zentral an den Ball kommt, kann er sicher zum 2:0 vollenden (57.). „Wir haben nach der Pause viel zu schnell auf gemacht“, monierte Losing das hohe Risiko, mit dem seine Elf auftrat. Die fehlenden Stammstürmer Niklas Binn und Klaus Keisers wollte er nicht als Entschuldigung geltend machen, allerdings den aktuell dünnen Kader schon. „Wir hatten ja eigentlich nur vier Ersatzspieler auf der Bank, und dann macht sich eine Englische Woche schon bemerkbar.“ Jan Fauseweh, eigentlich Ersatzkeeper, war als fünfter Ersatz-Feldspieler gelistet und kam tatsächlich auch ein paar Minuten zum Einsatz.

Da stand es aber bereits 0:4. Dingden hatte zwei weitere Konter blitzsauber ausgespielt, beide nach Sonsbecker Fehlern in der Vorwärtsbewegung. „Wir haben am Ende komplett den Kopf verloren“, so Losing, „so etwas kann passieren. Jetzt ist wichtig, das abzuhaken, den Kopf freizubekommen und sich auf kommende Aufgaben zu fokussieren.“