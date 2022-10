SV Sonsbeck bei Standards zu anfällig Oberliga: Die Rot-Weißen sind ohne Ertrag aus Ratingen zurückgekehrt. Robin Schoofs erzielte den Ehrentreffer für den Aufsteiger.

Sonsbeck anfällig

Mit rot-weißen Fahnen im Gepäck hatte eine ordentliche Anzahl Sonsbecker Anhänger die 65 Autokilometer auf sich genommen und versprühte vor Anpfiff viel Optimismus. Losing veränderte seine Startelf im Vergleich zur 2:3-Heimniederlage gegen Hamborn 07 auf zwei Positionen. Luca Janßen und Jannis Pütz begannen für Dennis Massold und Max Werner. Der SVS-Coach entschied sich damit für eine defensivere Ausrichtung, um den ausgerufenen Plan, auf dem Kunstrasen der Germania deutlich kompakter zu stehen, geschlossen anzugehen.

Von Stabilität war in der Anfangsphase unter Flutlicht allerdings wenig zu sehen. Schon nach fünf Minuten tauchte Tom Hirsch nach einem weiten Diagonalball frei am zweiten Pfosten auf. Der Ratinger Flügelspieler wurde im letzten Moment geblockt. Der zweite Abschluss der Gäste schlug ein. Linksfuß Ali Can Ilbay schlenzte einen Freistoß von halbrechts mit viel Schnitt in den Strafraum. Einen Abnehmer in der Mitte fand der Ball nicht und schlug ohne Kontakt unhaltbar im linken Eck ein (11.). Sonsbeck mangelte es auf dem Weg nach vorne zunächst an der Feinabstimmung. Luca Terfloth schoss wenig später nach einem guten Querpass aus 20 Metern zum ersten Mal auf das Tor von Germania-Keeper Dennis Raschka (20.). Er verzog ein gutes Stück.

Insgesamt fehlte dem Aufsteiger in der Offensive aber die Durchschlagskraft. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt musste Keeper Tim Weichelt kurz vor dem Pausenpfiff dann zum zweiten Mal hinter sich greifen. Und wieder sah die Defensive bei einer Standardsituation alles andere als gut aus. Den ersten Kopfball nach der scharf hereingebrachten Ecke von Ilbay parierte Weichelt zunächst stark nach vorne ab. Der freistehende Hirsch hatte jedoch leichtes Spiel und staubte den Nachschuss aus wenigen Metern zum 2:0 ab (40.). „Das war keine Ecke“, ärgerte sich Sonsbecks Sportlicher Leiter Heiner Gesthüsen auf dem Weg in die Kabine. Die Rot-Weißen mussten sich ankreiden lassen, die kurze Druckphase Mitte des ersten Durchgangs nicht in einen Treffer umgemünzt zu haben.