SV Sonsbeck begrüßt Neuzugang Nummer fünf

Lu kehrt nach Sonsbeck zurück – Foto: Arno Wirths

Heinrich Losing, der Coach des Oberligisten SV Sonsbeck, kann hinter zwei weiteren Personalien einen Haken machen. So ist er froh darüber, dass Christoph Elspaß weiter im Trainerteam mitarbeiten möchte. Zudem steht Neuzugang Nummer fünf fest. Der Defensivakteur ist kein Unbekannter im Willy-Lemkens-Sportpark.

Entscheidung von Ruben Martens steht weiter aus

Johnny Lu kehrt nach Sonsbeck zurück. Der Abwehrspieler war 2022 zu den Rot-Weißen gekommen und hatte sich nach zwei Jahren mit 50 Oberliga-Einsätzen als Leistungsträger in Richtung 1. FC Kleve verabschiedet. Eine Saison später ging’s weiter zum Oberliga-Aufsteiger SV Biemenhorst. Für die Bocholter stand der 24-Jährige wegen einer Verletzung letztmals Ende März auf dem Rasen.

„Johnny kennt uns, wir kennen ihn. Da können wir alle nur profitieren. Der Kontakt zu ihm ist nie angerissen. Er hat sich in Kleve und Biemenhorst prima entwickelt“, so Losing. Lu ist vornehmlich für die rechte Abwehrseite eingeplant. Auf der Position kann auch Ruben Martens spielen. Der 22-Jährige ist jetzt der einzige Kicker aus dem Kader der Saison 2025/26, dessen Zukunft noch ungeklärt ist.