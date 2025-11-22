SV Sonsbeck beendet mit Heimsieg Ergebniskrise

Die Hausherren waren gleich präsent. Niklas Binn tauchte in der dritten Minute in der Box auf, doch kam er einen Schritt zu spät. Kurz danach hatte Klaus Keisers das 1:0 auf dem Fuß. Er scheiterte im Eins-gegen-eins an Keeper Björn Nowicki (9.). Sonsbeck spielte mit Leidenschaft, ließ aber vor dem VfL-Gehäuse die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Kurz vor dem Seitenwechsel traf Keisers aus aussichtsreicher Position den Ball nicht. Auf der anderen Seite war der quirlige Yuta Inoue im Gästeangriff der auffälligste Akteur. Zwei Großchancen ließ der Japaner liegen. Nach dem Pausenpfiff kommentierte Keisers das 0:0 auf dem Weg in die Kabine mit einem Kopfschütteln.

Sonsbeck trat in Hälfte zwei mutig auf, hatte aber auch viel damit zu tun, die Spieler des Neulings vom eigenen Tor fernzuhalten. Das lag auch an den Ballverlusten nach eigenen Ballgewinnen. Es dauerte bis zur 80. Minute, ehe die Losing-Elf in Führung ging. Es war eine Bogenlampe von Philip Pokora, die das 1:0 einbrachte. Die Flanke des 20-Jährigen wurde länger und länger. Nowicki kam nicht mehr richtig an den Ball, der Rettungsversuch von Tim Heubach missglückte. Schiri Lukas Luthe notierte ein Eigentor.

Vor dem 2:0 wurde Keisers elfmeterreif gelegt. Jannis Pütz schnappte sich das Leder und erzielte seinen ersten Saisontreffer vom Kreidepunkt. Nach einem kurz ausgeführten Sonsbecker Abstoß markierte Jüchen noch das Anschlusstor. Die Gastgeber bekamen den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Benjamin Schütz gelang das 1:2 in der dritten Minute der Nachspielzeit. Kurze danach war’s dann geschafft: Der SVS hatte die Ergebniskrise mit einer beherzten Leistung samt Dreier beendet.

„Mir hat vor allem die Einstellung gefallen. Wir haben jetzt 18 Punkte, müssen aber bis zur Winterpause noch nachlegen“, resümierte Losing. Bis zum Jahreswechsel stehen noch drei Partien aus. Am nächsten Samstag, 16 Uhr, empfangen die Sportfreunde Baumberg als Tabellenfünfter die Losing-Elf, die sich durch den 2:1-Heimerfolg auf Platz zwölf hocharbeitete.