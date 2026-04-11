SV Sonsbeck agiert im Schlüsselspiel in Dingden ohne Trainerduo Der SV Sonsbeck will am Sonntag beim starken Aufsteiger BW Dingden wichtige Punkte sammeln – aber ohne seine Trainer. Die Gründe sind völlig unterschiedlich, die Lage im Abstiegskampf bleibt brenzlig. Wer übernimmt jetzt das Kommando an der Seitenlinie? von RP / Gabriel Graeber · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Trainer Losing wird am Wochenende nicht an der Seitenlinie stehen – Foto: Arno Wirths

Acht Spiele muss der SV Sonsbeck in der Oberliga noch absolvieren. Zeit genug, um den Klassenerhalt zu schaffen. Am Sonntag um 15 Uhr spielen die Sonsbecker beim starken Aufsteiger BW Dingden. Dabei müssen sie aber auf ihre Trainer verzichten. Denn sowohl Chefcoach Heinrich Losing als auch Co-Trainer Jan Schmitz werden nicht mitfahren. Der Grund ist ärgerlich.

Bandscheibenvorfall und Urlaub: Sonsbeck reist ohne Trainer nach Dingden Losing wird bei der Auswärtsaufgabe in Dingden krankheitsbedingt fehlen. Der 47-Jährige befindet sich aufgrund eines Bandscheibenvorfalls im Krankenhaus und muss dort etwa eine Woche bleiben. Jan Schmitz muss am Sonntag auch passen: „Das ist natürlich schade, aber mein Urlaub an diesem Wochenende ist schon länger geplant“, sagt der Co-Trainer. Und wer übernimmt am Sonntag das Kommando? Der spielende Co-Trainer Christoph Elspaß, Torwart-Trainer Bernd Vengels und der Sportliche Leiter Heiner Gesthüsen springen in die Bresche.

Sonsbeck nach zwei Niederlagen: Köpfe frei für den Abstiegskampf Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen gegen das Spitzenduo VfB Hilden (1:2) und Ratingen 04/19 (0:1) muss der SV Sonsbeck nun wieder gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld antreten. Die Köpfe sind frei. Denn das Spiel beim Ligaprimus Ratingen 04/19 ist – trotz des knappen Ergebnisses – schon verdaut. „Im Grundsatz hätte man schon über ein Unentschieden sprechen können, aber wir hatten auch Pech. Ratingen hat aber auch viel gearbeitet, auch gegen den Ball. Wir hatten überlegt, am Osterwochenende zu trainieren, haben uns dann aber entschieden, dass alle die Osterzeit mit der Familie verbringen sollten“, sagt Schmitz.