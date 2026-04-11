SV Sonsbeck agiert im Schlüsselspiel in Dingden ohne Trainerduo

Acht Spiele muss der SV Sonsbeck in der Oberliga noch absolvieren. Zeit genug, um den Klassenerhalt zu schaffen. Am Sonntag um 15 Uhr spielen die Sonsbecker beim starken Aufsteiger BW Dingden. Dabei müssen sie aber auf ihre Trainer verzichten. Denn sowohl Chefcoach Heinrich Losing als auch Co-Trainer Jan Schmitz werden nicht mitfahren. Der Grund ist ärgerlich.
Losing wird bei der Auswärtsaufgabe in Dingden krankheitsbedingt fehlen. Der 47-Jährige befindet sich aufgrund eines Bandscheibenvorfalls im Krankenhaus und muss dort etwa eine Woche bleiben. Jan Schmitz muss am Sonntag auch passen: „Das ist natürlich schade, aber mein Urlaub an diesem Wochenende ist schon länger geplant“, sagt der Co-Trainer.
Und wer übernimmt am Sonntag das Kommando? Der spielende Co-Trainer Christoph Elspaß, Torwart-Trainer Bernd Vengels und der Sportliche Leiter Heiner Gesthüsen springen in die Bresche.
Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen gegen das Spitzenduo VfB Hilden (1:2) und Ratingen 04/19 (0:1) muss der SV Sonsbeck nun wieder gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld antreten. Die Köpfe sind frei. Denn das Spiel beim Ligaprimus Ratingen 04/19 ist – trotz des knappen Ergebnisses – schon verdaut.
„Im Grundsatz hätte man schon über ein Unentschieden sprechen können, aber wir hatten auch Pech. Ratingen hat aber auch viel gearbeitet, auch gegen den Ball. Wir hatten überlegt, am Osterwochenende zu trainieren, haben uns dann aber entschieden, dass alle die Osterzeit mit der Familie verbringen sollten“, sagt Schmitz.
Das Training wurde jedoch wie gewohnt am Dienstag wieder aufgenommen: „Wir haben eine lange und intensive Einheit mit vielen Spielformen hinter uns“, so Schmitz. Das Hinspiel gegen BW Dingden verlor der SV Sonsbeck mit 0:4. „Dingden kennen wir noch aus der Landesliga. Das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Dazu haben sie ihre Qualitäten – wie beispielsweise mit Mohamed Salman vorne. Es ist schwer, solch einen Spieler 90 Minuten aus dem Spiel zu nehmen“, sagt Jan Schmitz.
Die Marschroute am Sonntag in Dingden lautet daher wie folgt: „Wir müssen 90 Minuten konstant mutig arbeiten. Auf dem Dingdener Rasenplatz werden wir nicht mit Schönspielerei gewinnen. Es wird auch mal ein langer Ball kommen, aber das gehört im Abstiegskampf dazu. Wir wollen dennoch auch mutig Fußball spielen.“
Auch das Spiel gegen Dingden verspricht, ein enges Spiel zu werden. Seit der Winterpause wurden sechs von neun Partien mit Sonsbecker Beteiligung nur mit einem Tor Unterschied entschieden. Fraglich bleibt der Einsatz von Mahmud Sahintürk. Sonsbecks Abwehrspieler Philipp Elspaß kehrt hingegen nach seiner Gelb-Sperre zurück.
Die Lage bleibt angespannt. Derzeit befindet sich der SV Sonsbeck auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, der gerade vom VfB Homberg belegt wird, beträgt nur einen Punkt. Mit einem Sieg in Dingden könnte man sich etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen.
Dies wird allerdings keine leichte Aufgabe. Denn BW Dingden hat als Aufsteiger bislang überzeugt, steht auf Rang neun und wird mit dem Abstiegskampf wohl nichts zu tun haben. Zudem hat das Team aus Hamminkeln nur eines der vergangenen fünf Spiele verloren.
Der SV Sonsbeck wird sich am Sonntag also auf einen hartnäckigen und motivierten Gegner einstellen müssen.