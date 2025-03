SV Sonsbeck ärgert den Spitzenreiter

Der SV Sonsbeck sorgt für einen Big Point in der Oberliga. Die Rot-Weißen entführten mit dem 2:2 (0:0) beim SC St. Tönis einen verdienten Zähler. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätte es sogar ein Sieg für den Underdog sein können. Da die SpVg Schonnebeck mit 7:2 in Biemenhorst gewann, schoben sich die Essener wieder an die Tabellenspitze. Jedoch nur aufgrund des besseren Torverhältnisses. St. Tönis bleibt mit ebenfalls 48 Punkten in Lauerstellung.