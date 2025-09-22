SV Solingen zeigt SSV Berghausen schonungslos die Grenzen auf

Nach der zweiten Niederlage in Folge ist der Vorsprung der Berghausener zum direkten Abstiegsplatz auf drei Zähler geschmolzen, da der Cronenberger SC gegen den SC Viktoria Wuppertal mit 7:0 und der SV 09/35 Wermelskirchen gegen die SG Hackenberg (2:1) ihre Hausaufgaben erfüllten. Die Mannschaft von SSV-Trainer Ralf Dietrich hat nach der ersten Heimniederlage sieben Zähler auf dem Konto, während sich Cronenberg nach dem zweiten Saisonsieg auf sechs und Wermelskirchen durch den ersten Erfolg auf vier Punkte verbesserte.

Die Hausherren hatten gegen die technisch versierten Klingenstädter vornehmlich in der ersten Halbzeit Probleme mit der geballten Offensivwucht der Gäste, die mit Alexander Hotea-Mironescu und Max Niklas Zäh zwei der besten Stürmer der Liga in der Startelf aufgeboten hatten – Hotea-Mironescu hatte pünktlich zum Gastspiel in Berghausen seine Rotsperre abgesessen, Zäh spielte gegen seine ehemaligen Kameraden, für die er in der Meistersaison 2023/24 mit 34 Treffern der beste Schütze und maßgeblich am Aufstieg beteiligt war.

Bereits in der elften Minute brachte der erste Treffer von Hotea-Mironescu den Sportverein auf die Siegerstraße, nachdem Marvin Stahlhaus mustergültig für den Torjäger aufgelegt hatte – 0:1 (11.). In der 36. Minute bediente Zäh dann den durchgestarteten Stahlhaus, der SSV-Keeper Louis Christoph im direkten Duell keine Chance ließ – 0:2. Drei Minuten später erzielte Akin Müjde nach einer Vorarbeit von Malik Amoussou-Tchibara das vorentscheidende 3:0 (39.), ehe Rzgin Issa mit seinem zweiten Saisontor nach einer Hereingabe von Justin Bartoschek verkürzte – 1:3 (41.). Noch vor dem Halbzeitpfiff stellte Hotea-Mironescu den alten Abstand nach einer Stahlhaus-Flanke wieder her (43.).

Dietrich: "Wir haben auch in der Höhe verdient verloren"

Nach dem Wiederanpfiff keimte Hoffnung im Lager der Gastgeber auf – Solingens Keeper Tayfun Altin, der in der Vorsaison beim Oberligisten 1. FC Monheim zwischen den Pfosten stand, sah nach einer Notbremse gegen Issa die Rote Karte (48.) – den anschließenden Elfmeter verwandelte Robin Bastian zum 2:4 (51.). Gegen den dezimierten Tabellenzweiten setzte Berghausen fortan alles auf eine Karte und hatte durch Benedikt Brusberg die große Möglichkeit auf den Anschlusstreffer – der Kapitän scheiterte allerdings knapp in aussichtsreicher Position (70.). In der 73. Minute sorgte Altin Shala mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:5 dann aber für die endgültige Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Zäh, der gegen seine vorherige Mannschaft das halbe Dutzend vollmachte (78.).

Die zweite 2:6-Niederlage nacheinander wollte Dietrich derweil überhaupt nicht schönreden: „Wir haben auch in der Höhe verdient verloren, weil sich die Jungs in Summe gegen einen starken Gegner zu viele individuelle Fehler erlaubt haben. Es war abermals keine gute Defensivleistung gegen eine Top-Mannschaft, die unsere Unsauberkeiten eiskalt und effektiv ausnutzte“, analysierte der Coach, dessen Mannschaft nach dem Elfmeter noch mal Morgenluft geschnuppert hatte. „Wir haben schlussendlich aufgemacht und die Gäste haben uns ausgekontert. Wir hingegen haben unsere Möglichkeiten nicht sauber und konsequent ausgespielt.“