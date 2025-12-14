SV Solingen überwintert an der Tabellenspitze

Am Freitagabend (12. Dezember, 19 Uhr) spielte der SVS das Solinger Stadtduell gegen den SV, während die Germania den HSV Langenfeld empfing. Die Reusrather konnten an einem rabenschwarzen Tag den 0:4-Rückstand auch durch einen Doppelpack vom eingewechselten Armel Ange Kouassi nicht mehr wettmachten und mussten sich schlussendlich 2:5 geschlagen geben. Das bereitete den Weg für den zu dem Zeitpunkt auf dem zweiten Platz stehenden SV. Aber gegen das vermeintlich schwächere Schlusslicht hatte die Truppe von Soysal Probleme, wie er FuPa Niederrhein erzählte: „Es war bis zur letzten Minute spannend, obwohl wir das ein oder andere Tor mehr machen müssen.“ Schlussendlich reichte der 1:0-Erfolg für die Tabellenführung.

Damit krönt der Bezirksligist eine lange Siegesserie, die nur durch ein Unentschieden beim Kontrahenten Reusrath unterbrochen wurde. Besonders auffällig sind die wenigen Gegentore, die der SVS kassiert hat, ganz zur Freude des Übungsleiters: „Die Abwehr steht seit Wochen gut. Das ist dann auch ein wenig das Ergebnis der letzten Wochen – wir stehen hinten stabil, kassieren keine Tore und machen vorne immer welche.“

Soysal und der SV Solingen haben ein Blick auf die Konkurrenz

Neben der äußerst stabilen Abwehrreihe werden auch an Soysals Truppe die wechselhaften Leistungen der Reusrather nicht vorbeigegangen sein – zwei Siege aus den vergangenen fünf Partien. Das wird sicherlich einen extra Schub an Motivation geben: „Die Tabellenspitze motiviert uns natürlich. Und wir haben auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass Reusrath gegen HSV nochmal Punkte lässt, denn sie sind aktuell auch gut drauf. Und genau dann wollten wir da sein, um an die Tabellenspitze zu kommen“, erklärt Soysal, dessen Spekulationen sich bekanntlich als richtig herausstellten.

Nach so einer bärenstarken Hinrunde, in der am Ende zwölf Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem Tableau stehen, schaut der 43-Jährige auf die Wintervorbereitung, ehe es am 1. Februar zum BV Gräfrath geht: „Wir haben eine wirklich gute Hinserie gehabt. Ich hoffe, dass wir uns dann in der Vorbereitung gut auf die Rückrunde vorbereiten“, sagt er und weiß gleichzeitig um das schwere Auftaktprogramm, in dem es unter anderem gegen den Cronenberger SC und Rot-Weiß Wülfrath geht: „Die ersten Wochen werden direkt mal harte Wochen, da müssen wir sofort da sein. In der Vorbereitung werden wir dafür aber alles tun.“

So kommt der SV Solingen nach wochenlanger Tabellenführung der Germania, doch noch an die Spitze. Die Hälfte der Saison ist vorbei und es hat sich auch nach dem leichten Leistungseinbruch von Jugoslavija Wuppertal, ein Dreikampf um die Pole-Position geblidet – SV Solingen, SC Germania Reusrath und FSV Vohwinkel Wuppertal im Duell.