SV Solingen löst Landesliga-Ticket – Entscheidungsspiele im Keller

Das war die große Chance für den SC Reusrath wieder die Ligaspitze zu erklimmen. Nach den ersten 45 Minuten sah es definitiv danach aus, als würde die Mannschaft von Marco Schobhofen an diesem Nachmittag keinen Selbstläufer beim HSV Langenfeld aufspielen. Faissal El Amrani (26.) ist es, der dem HSV die Halbzeitführung bringt. Mitte der zweiten hälfte ist es dann Luca Piatkowski (72.), der die Landesliga-Hoffnungen zurück bringt. Oleksii Yermolaiev (81.) machte diese im Grunde komplett zu Nichte, denn es hätte unter allen Umständen ein Sieg des Sportclubs gebraucht. Nils Kaufmann (86.) sorgte zwar nochmal für den 2:2-Ausgelich, doch letztlich reicht es nicht – Reusrath muss trotz der Solingen-Niederlage in die Relegation.

Zwar ging der SV Solingen als Verlierer gegen DV Solingen II aus der Partie heraus, am Ende sind beide Mannschaften trotzdem die großen Gewinner der Liga. Lange bleibt es in diesem Solinger Duell torlos, doch in der 63. Spielminute ist es Stanislao Apicella, der DV in Front bringt. Und dabei sollte es in dieser Partie auch bleiben. SV Solingen zittert sich also am 34. Spieltag zur Meisterschaft und hat Glück dass der HSV Langenfeld dem Konkurrenten aus Reusrath das Leben schwer gemacht hat. DV Solingens Reserve wird mindestens ein weiteres Jahr Bezirksliga spielen.

Berghausen deklassiert Rot-Weiß Wülfrath – Hackenberg mit dem halben dutzend

Der SSV Berghausen hat seine Hausaufgaben mehr als nur gewissenhaft erledigt. Gegen Rot-Weiß Wülfrath – für die es um überhaupt nicht mehr ging – haben sie Durchgang eins direkt gut losgelegt: Nick Michna (20.) und Leon Mockschan (26.) eröffneten die Partie, ehe Davide Mangia (29.) kurz darauf zum Anschlusstreffer anschloß. Dann wurde es knüppelhart für die Wülfrather. Musa Ceesay (55., 61., 90.), Dariusz-Alessander Tontsch (70.), Max Pluscke (77.) und noch ein weiteres Eigentor durch Fabion Baljiu (57.) brachten dem SSV ganze acht Treffer. Lediglich ein weiterer Treffer durch Mangia (88.) brachte zumindest ein klein wenig Ergebniskosemtik.