SV Solingen löst Landesliga-Ticket – Entscheidungsspiele im Keller

So lange haben die Top Teams der Bezirksliga, Gruppe 2, nicht mehr gepatzt – ausgerechnet am letzten Spieltag patzen sowohl Spitzenreiter SV Solingen, als auch der SC Reusrath. Punktgleich darf sich der SV Solingen schon jetzt als Meister „Landesligist“ nennen, Reusrath geht in die Relegation.
DV Solingen II wird seinem Ruf als Favoritenschreck erneut gerecht und macht die Klasse nach einer herausragenden Rückrunde klar. SSV Berghausen und die SG Hackenberg sind punktgleich und stehen im direkten Vergleich ausgeglichen. Entsprechend müssen sie in Entscheidungsspiele – der Verlier steigt ab, der Gewinne muss zusätzlich noch in die Relegation. Die Termine erden sich entsprechend verschieben – bei FuPa Niederrhein werdet ihr in jedem Fall auf dem Laufenden bleiben.
Das war die große Chance für den SC Reusrath wieder die Ligaspitze zu erklimmen. Nach den ersten 45 Minuten sah es definitiv danach aus, als würde die Mannschaft von Marco Schobhofen an diesem Nachmittag keinen Selbstläufer beim HSV Langenfeld aufspielen. Faissal El Amrani (26.) ist es, der dem HSV die Halbzeitführung bringt. Mitte der zweiten hälfte ist es dann Luca Piatkowski (72.), der die Landesliga-Hoffnungen zurück bringt. Oleksii Yermolaiev (81.) machte diese im Grunde komplett zu Nichte, denn es hätte unter allen Umständen ein Sieg des Sportclubs gebraucht. Nils Kaufmann (86.) sorgte zwar nochmal für den 2:2-Ausgelich, doch letztlich reicht es nicht – Reusrath muss trotz der Solingen-Niederlage in die Relegation.
Zwar ging der SV Solingen als Verlierer gegen DV Solingen II aus der Partie heraus, am Ende sind beide Mannschaften trotzdem die großen Gewinner der Liga. Lange bleibt es in diesem Solinger Duell torlos, doch in der 63. Spielminute ist es Stanislao Apicella, der DV in Front bringt. Und dabei sollte es in dieser Partie auch bleiben. SV Solingen zittert sich also am 34. Spieltag zur Meisterschaft und hat Glück dass der HSV Langenfeld dem Konkurrenten aus Reusrath das Leben schwer gemacht hat. DV Solingens Reserve wird mindestens ein weiteres Jahr Bezirksliga spielen.
Der SSV Berghausen hat seine Hausaufgaben mehr als nur gewissenhaft erledigt. Gegen Rot-Weiß Wülfrath – für die es um überhaupt nicht mehr ging – haben sie Durchgang eins direkt gut losgelegt: Nick Michna (20.) und Leon Mockschan (26.) eröffneten die Partie, ehe Davide Mangia (29.) kurz darauf zum Anschlusstreffer anschloß. Dann wurde es knüppelhart für die Wülfrather. Musa Ceesay (55., 61., 90.), Dariusz-Alessander Tontsch (70.), Max Pluscke (77.) und noch ein weiteres Eigentor durch Fabion Baljiu (57.) brachten dem SSV ganze acht Treffer. Lediglich ein weiterer Treffer durch Mangia (88.) brachte zumindest ein klein wenig Ergebniskosemtik.
Nicht viel schlechter lief es für die SG Hackenberg gegen den bereits abgestiegenen SC Viktoria Rott. Nach Wuppertaler Führung durch Alan Kalongi (2.), konterten Moritz Kerkien (4., 39.) und Mario de Siena (34.) mit drei Treffern. Und das Spielchen wiederholte sich in Durchgang zwei eins zu eins. Pablo Daniel Morais Silva (58.) erzielte das 2:3, worauf die SGH erneut die richtige Antwort findet. Leon Sierant (59., 71.) und Edward Yamoah (79.) stellten auf den 6:2-Endstand.
Das führt jetzt zu der verzwickten Lage, dass nun der SSV Berghausen und die SG Hackenberg zwei Entscheidungsspiele austragen müsse, damit entschieden werde kann, welche der beiden Teams in der Relegation antreten darf, und wer direkt den Weg in die Kreisliga A antreten muss. Bedingt ist das, durch Punktgleichheit und gleichzeitig ausgeglichenem direkten Vergleich. Wann die Entscheidungsspiele, sowie di Relegation stattfinden wird, ist noch in Klärung – auf FuPa Niederrhein werdet ihr in jedem Fall informiert.
1. SV Solingen 08/10 33 24-6-3 115:40 78
2. SC Germania Reusrath 33 23-8-2 89:34 77
3. FSV Vohwinkel Wuppertal 33 24-2-7 107:49 74
4. FK Jugoslavija Wuppertal (Auf) 33 20-6-7 80:54 66
5. TuSpo Richrath 33 18-6-9 110:73 60
6. HSV Langenfeld 33 17-3-13 84:69 54
7. Cronenberger SC (Ab) 33 14-4-15 69:72 46
8. BV Gräfrath 33 12-7-14 92:75 43
9. TSV Ronsdorf 33 10-8-15 66:77 38
10. SV Rot-Weiß Wülfrath 33 10-8-15 70:82 38
11. SSVg Velbert II 33 11-4-18 57:75 37
12. Türkgücü Velbert 33 10-7-16 57:74 37
13. SSV Germania Wuppertal 33 10-7-16 54:82 37
14. DV Solingen II (Auf) 33 9-6-18 47:78 33
15. SSV Berghausen 33 8-7-18 54:93 31
16. SG Hackenberg (Auf) 33 8-7-18 50:99 31
17. SC Viktoria Wuppertal Rott 89 (Auf) 33 7-4-22 63:123 25
18. SV 09/35 Wermelskirchen zg. 33 9-6-18 59:74 33