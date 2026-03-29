 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

SV Solingen jubelt im Topspiel – Hackenberg setzt ein Ausrufezeichen

Bezirksliga, Gruppe 2: Im Topspiel beim SV Solingen zieht der FSV Vohwinkel den Kürzeren und muss sich nun mit dem dritten Tabellenplatz zufrieden geben. Im Kellerduell gegen DV Solingen II gewinnt die SG Hackenberg kurios mit 7:3 und stellt die Klingenstädter vor eine Mammutaufgabe.

von Linus Bien · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
SG Hackenberg brilliert im Kellerduell
SG Hackenberg brilliert im Kellerduell – Foto: Peter Teinovic

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Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

In den beiden Freitagspartien des 25. Spieltag konnten sich Spitzenreiter SC Reusrath und Jugoslavija Wuppertal durchsetzen. Weiter kann der FSV Vohwinkel den zweiten Tabellenplatz nicht verteidigen und muss sich im Topspiel beim SV Solingen 2:0 geschlagen geben. Im Tabellenkeller wird es mit noch neun Spielen zu gehen nochmal richtig eng: Die Zweitverwertung von DV Solingen scheint mit der 3:7-Schlappe bei der SG Hackenberg endgültig abgeschlagen, während die SG und der SSV Berghausen punktgleich die direkten Abstiegsplätze belegen und Germania Wuppertal und SC Viktoria Rott mit einem Punkt mehr davor verweilen. So sah der 25. Spieltag aus!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

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Die Partien 25. Spieltags:

Jugoslavia festigt die Vier

Fr., 27.03.2026, 20:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
0
1
Abpfiff

Ein Tor reicht Jugoslavija Wuppertal am Freitagabend in Langenfeld, um den vierten Tabellenplatz zu festigen. Luca Lenz ist es in der 35. Spielminute, der den entscheidenden Treffer erzielt. Zehn Saisontore hat der 28-Jährige Wuppertaler jetzt.

Comeback mit bravur

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
4
1
Abpfiff

Auf ein Neues beweist der SC Reusrath, warum sie der Spitzenreiter der Liga sind. Hasan Ülker (7.) bringt die Gäste von Rot-Weiß Wülfrath zunächst in Führung. Lange hält diese nicht: Gian Luca Schumann (10.) setzt die Partie kurze Zeit später wieder auf Null. Armel Kouassi (30.) erhöht per Kopf und noch vor dem Pausentee macht Tim Röper (39.) das 3:1 für die Gastgeber. In der 67. Spielminute macht Luca Oliver den Deckel drauf und beschert den Reusrathern so eine Weitere sorgenfreie Woche.

Viktoria holt einen ganz wichtigen Punkt gegen Richrath

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
3
3
Abpfiff

SC Viktoria Rotts Punktgewinn gegen TuSpo Richrath könnte sich noch als ein ganz wichtiger im Abstiegskampf herausstellen. Nach TuSpo-Führung durch Kevin Kluthe (10.) gehen die Wuppertaler durch Treffer von Nermin Hadzic (18.) und David Darko (39.) mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause. Durchgang zwei hatte ebenso viele Wendungen zu bieten: Kurz nach Wiederanpfiff schafft Arian Ugljani (50.) den Richrather Ausgleich, ehe es in der Schlussphase heiß her geht. Viktoria-Torjäger Hadzic (76.) lässt den Sportclub von einem Dreier träumen, bis Gabriel Iacovino (82.) schlussendlich den Schlussstrich zieht. Eine torreiche Partie endet letztlich mit einem 3:3-Unentschieden.

Der Cronenberger SC bleibt wechselhaft

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
2
3
Abpfiff

Auch gegen die U23 der SSVg Velbert zeigt der Cronenberger SC – wie schon die gesamte Saison über – ein wechselhaftes Gesicht. Die Führung von Leon-David Gross (31.) lässt sich der Landesliga-Absteiger binnen weniger Minuten wieder nehmen: Lirik Krasniqi (41.) und Rostyslav Proskura (45.+3) bringen die 2:1-Führung für die Regionalliga-Vertretung. Des CSC-Ausgleich bringt Luis Rosenecker (54.). In den Schlussminuten ist es Dominik Schäfer (90.+1) der den Cronenberger nach wechselhaften Wochen wieder einen Sieg beschert.

Was war denn da in Wermelskirchen los?

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
2
6
Abpfiff

So richtig beschreiben kann man nicht, was da am 25. Spieltag beim SV Wermelskirchen passiert ist. In Durchgang eins bringen Jannic Kilter (38.) und Yannik Wylezol (42.) noch die 2:0-Führung für den abstiegsbedrohten SVW. Was für einen Einbruch die Mannschaft von Nico Postic dann erlebt ist äußerst ungewöhnlich. Auf der Führung ausruhend, stellen Ismail Cakici (55.) und Arbnor Ejupi (58.) – zehn Minuten nach Wiederanpfiff – die Partie wieder auf Null. Vier weitere Tore sollten folgen, allesamt für die Gäste. Alessio Mangia (69.), Cakici (71.) vom Punkt und die Wiederholungstäter Mangia (74.) und Ejupi (90.+4) lassen BV Gräfrath einen 6:2-Kanter-, und auch Comebacksieg feiern.

War's das jetzt für DV Solingen?

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
7
3
Abpfiff

Eine 3:7-Niederlage gegen einen direkten Kellerkonkurrenten zu kassieren und nun elf Punkte unterm Strich zu stehen dürfte wohl die letzten Hoffnungen bei DV Solingen II eliminiert haben – die Hoffnung aufgeben sollte man beim Fußball allerdings niemals. Der Blitzstart der SG Hackenberg mit Treffern von Simone-Fabio Donadio (12.) und einem doppelten Martin Schneider (16., 21.) machen es von Beginn an schwer für die Gäste. Der Anschlusstreffer von Paul Berger (29.) wird postwendend von Moritz Kerkien (30.) egalisiert. mit dem 4:2 durch Emre Mujde (43.) haben die Solinger sicherlich noch ein Quäntchen Hoffnung gespürt. Nicht aber mit Dewald Griogoryev, der in Minute 57 auf 5:2 für die Gastgeber stellt. Baran Aka (82.) verkürzt zwar nochmal, doch in der Nachspielzeit wird es richtig bitter für die Mannschaft von Sahin Sezer: Edward Yamoah (90.+2) und Martin Bormann (90.+3) lassen die SG einen wilden 7:3-Kantersieg feiern.

SV Solingen pirscht sich wieder vor

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
2
0
Abpfiff

Das Spiel, auf das wohl jeder in Bezirksliga 2 geschaut haben wird, hat zwischen dem SV Solingen und dem FSV Vohwinkel stattgefunden. Und das eröffnen die Gastgeber durch Altin Shala (30.), der aus elf Metern die Nerven behält. Auch in Durchgang zwei bleibt der bis dato Zweitplatzierte ohne einen eigenen Treffer: Anders der SVS, der durch Robin Heist (71.) auf 2:0 erhöht. Damit ziehen die Solinger am FSV vorbei und sind nun wieder erster Reusrath-Verfolger.

Türkgücü macht in Druchgang eins alles klar

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
1
2

Eine Hälfte brauchte Türkgücü Velbert, um beim TSV Ronsdorf den nächsten Dreier in die Wege zu leiten. Oguzhan Coruk (9.) und Marwan Nachit (38.) lassen die Verlebter mit einem 2:0 in die Kabine gehen. Der verwandelte Strafstoß von Yannik Hünnighaus (85.) bringt in der Crunchtime zwar nochmal Spannung in die Partie, doch kann sich Türkgücü über einen wichtigen Sieg gen Klassenerhalt freuen – der wohl nicht allzu gefährdet sein dürfte.

Furioses Duell macht den Abstiegskampf noch spannender

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
3
4
Abpfiff

Viel enger könnte der Kampf um den Klassenerhalt in dieser Liga nicht sein. Im Kellerduell setzt sich der SSV Bergahusen letztlich bei Germania Wuppertal durch. Für einen torreichen Durchgang eins sorgen zunächst auf Berghausener Seite Dariusz-Alessander Tontsch (14.) und Robin Bastian (32.), ehe die Germania durch Enes Hirlak (40.) und Benedikt Steven (44.) keine fünf Minuten braucht, um zurückzuschlagen. Zwischenzeitlich bringt Hirlak (51.) die Wuppertaler sogar in Führung, eine furiose Schlussphase, sollte das Spiel allerdings nochmal kippen. Die Nachspielzeit läuft bereits als Raphael Schruff (90.+1) und Musa Ceesay (90.+3) eine Berghausener Ekstase auslösen.

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Das sind die nächsten Spieltage:

26. Spieltag
Di., 31.03.26 19:30 Uhr RW Wülfrath - SSVg Velbert II
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr Türkgücü Vel - SSV Germania
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Solingen - Hackenberg
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Berghausen - HSV Langenf.
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Vohwinkel - Ronsdorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr BV Gräfrath - DV Solingen II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Cronenberg - SV 09/35 W
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Richrath - SC Reusrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Jugoslavija - SC Viktoria

27. Spieltag
So., 12.04.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Cronenberg
So., 12.04.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Richrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - RW Wülfrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV Solingen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Germania - Vohwinkel
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Viktoria - Berghausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - Türkgücü Vel
So., 12.04.26 15:30 Uhr Hackenberg - BV Gräfrath
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Reusrath - Jugoslavija

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2