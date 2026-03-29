SV Solingen jubelt im Topspiel – Hackenberg setzt ein Ausrufezeichen

Ein Tor reicht Jugoslavija Wuppertal am Freitagabend in Langenfeld, um den vierten Tabellenplatz zu festigen. Luca Lenz ist es in der 35. Spielminute, der den entscheidenden Treffer erzielt. Zehn Saisontore hat der 28-Jährige Wuppertaler jetzt.

Auf ein Neues beweist der SC Reusrath, warum sie der Spitzenreiter der Liga sind. Hasan Ülker (7.) bringt die Gäste von Rot-Weiß Wülfrath zunächst in Führung. Lange hält diese nicht: Gian Luca Schumann (10.) setzt die Partie kurze Zeit später wieder auf Null. Armel Kouassi (30.) erhöht per Kopf und noch vor dem Pausentee macht Tim Röper (39.) das 3:1 für die Gastgeber. In der 67. Spielminute macht Luca Oliver den Deckel drauf und beschert den Reusrathern so eine Weitere sorgenfreie Woche.

Viktoria holt einen ganz wichtigen Punkt gegen Richrath

SC Viktoria Rotts Punktgewinn gegen TuSpo Richrath könnte sich noch als ein ganz wichtiger im Abstiegskampf herausstellen. Nach TuSpo-Führung durch Kevin Kluthe (10.) gehen die Wuppertaler durch Treffer von Nermin Hadzic (18.) und David Darko (39.) mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause. Durchgang zwei hatte ebenso viele Wendungen zu bieten: Kurz nach Wiederanpfiff schafft Arian Ugljani (50.) den Richrather Ausgleich, ehe es in der Schlussphase heiß her geht. Viktoria-Torjäger Hadzic (76.) lässt den Sportclub von einem Dreier träumen, bis Gabriel Iacovino (82.) schlussendlich den Schlussstrich zieht. Eine torreiche Partie endet letztlich mit einem 3:3-Unentschieden. Der Cronenberger SC bleibt wechselhaft

Auch gegen die U23 der SSVg Velbert zeigt der Cronenberger SC – wie schon die gesamte Saison über – ein wechselhaftes Gesicht. Die Führung von Leon-David Gross (31.) lässt sich der Landesliga-Absteiger binnen weniger Minuten wieder nehmen: Lirik Krasniqi (41.) und Rostyslav Proskura (45.+3) bringen die 2:1-Führung für die Regionalliga-Vertretung. Des CSC-Ausgleich bringt Luis Rosenecker (54.). In den Schlussminuten ist es Dominik Schäfer (90.+1) der den Cronenberger nach wechselhaften Wochen wieder einen Sieg beschert. Was war denn da in Wermelskirchen los?

So richtig beschreiben kann man nicht, was da am 25. Spieltag beim SV Wermelskirchen passiert ist. In Durchgang eins bringen Jannic Kilter (38.) und Yannik Wylezol (42.) noch die 2:0-Führung für den abstiegsbedrohten SVW. Was für einen Einbruch die Mannschaft von Nico Postic dann erlebt ist äußerst ungewöhnlich. Auf der Führung ausruhend, stellen Ismail Cakici (55.) und Arbnor Ejupi (58.) – zehn Minuten nach Wiederanpfiff – die Partie wieder auf Null. Vier weitere Tore sollten folgen, allesamt für die Gäste. Alessio Mangia (69.), Cakici (71.) vom Punkt und die Wiederholungstäter Mangia (74.) und Ejupi (90.+4) lassen BV Gräfrath einen 6:2-Kanter-, und auch Comebacksieg feiern. War's das jetzt für DV Solingen?

Eine 3:7-Niederlage gegen einen direkten Kellerkonkurrenten zu kassieren und nun elf Punkte unterm Strich zu stehen dürfte wohl die letzten Hoffnungen bei DV Solingen II eliminiert haben – die Hoffnung aufgeben sollte man beim Fußball allerdings niemals. Der Blitzstart der SG Hackenberg mit Treffern von Simone-Fabio Donadio (12.) und einem doppelten Martin Schneider (16., 21.) machen es von Beginn an schwer für die Gäste. Der Anschlusstreffer von Paul Berger (29.) wird postwendend von Moritz Kerkien (30.) egalisiert. mit dem 4:2 durch Emre Mujde (43.) haben die Solinger sicherlich noch ein Quäntchen Hoffnung gespürt. Nicht aber mit Dewald Griogoryev, der in Minute 57 auf 5:2 für die Gastgeber stellt. Baran Aka (82.) verkürzt zwar nochmal, doch in der Nachspielzeit wird es richtig bitter für die Mannschaft von Sahin Sezer: Edward Yamoah (90.+2) und Martin Bormann (90.+3) lassen die SG einen wilden 7:3-Kantersieg feiern.

SV Solingen pirscht sich wieder vor

Das Spiel, auf das wohl jeder in Bezirksliga 2 geschaut haben wird, hat zwischen dem SV Solingen und dem FSV Vohwinkel stattgefunden. Und das eröffnen die Gastgeber durch Altin Shala (30.), der aus elf Metern die Nerven behält. Auch in Durchgang zwei bleibt der bis dato Zweitplatzierte ohne einen eigenen Treffer: Anders der SVS, der durch Robin Heist (71.) auf 2:0 erhöht. Damit ziehen die Solinger am FSV vorbei und sind nun wieder erster Reusrath-Verfolger. Türkgücü macht in Druchgang eins alles klar

Eine Hälfte brauchte Türkgücü Velbert, um beim TSV Ronsdorf den nächsten Dreier in die Wege zu leiten. Oguzhan Coruk (9.) und Marwan Nachit (38.) lassen die Verlebter mit einem 2:0 in die Kabine gehen. Der verwandelte Strafstoß von Yannik Hünnighaus (85.) bringt in der Crunchtime zwar nochmal Spannung in die Partie, doch kann sich Türkgücü über einen wichtigen Sieg gen Klassenerhalt freuen – der wohl nicht allzu gefährdet sein dürfte. Furioses Duell macht den Abstiegskampf noch spannender