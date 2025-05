SV Sötenich kommt ins Sportzentrum nach Weilerswist

So., 11.05.2025, 15:15 Uhr

Am kommenden Sonntag kommt der SV Sötenich zum SSV Weilerswist.

Der Gastgeber aus Weilerswist konnte sich am vergangenen Wochenende in einem überlegen geführten Spiel mit 6:0 beim TB-SV Füssenich durchsetzen. Die Gastgeber haben nun seit 2 Spielen nicht mehr verloren, neben dem gewonnen Spiel in Füssenich vergangenen Sonntag, hatte man die Woche zuvor den TuS Dom-Esch zu Hause mit 3:1 Toren besiegt. Die Weilerswister stehen nun mit 31 Punkten auf Tabellenplatz 8.

Allerdings gilt es zubeachten, das die Weilerswister durch noch zwei Nachholspiele derzeit die Wenigsten Spiele der Liga absolviert hat. Bei positiven Ausgang der beiden Nachholspielen könnte man aus Weilerswister Sicht nochmals einen Sprung nach Oben in der Tabelle machen.