SV Söchtenau dominiert Auswärtsspiel in Waging

In einem spannenden Aufeinandertreffen setzte sich der SV Söchtenau mit 3:1 gegen den TSV Waging am See durch. Vor 150 Zuschauern zeigte das Team von Trainer Thomas Böhm eine souveräne Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit.

Der TSV Waging startete engagiert, konnte jedoch keine zwingenden Torchancen herausspielen. In der 37. Minute brachte Marinus Weber den SV Söchtenau mit einem gezielten Schuss ins lange Eck verdient in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Andreas Schuster in der 43. Minute nach einem Eckball auf 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zeigte sich Andreas Schuster erneut treffsicher und erzielte mit einem präzisen Distanzschuss das 3:0.

Nach dem Seitenwechsel fand der TSV Waging besser ins Spiel. Die Einwechslungen von Johann Kraller, Lukas Schmid und Christoph Zeif sorgten für frischen Wind. Der Einsatz zahlte sich in der 79. Minute aus, als Christoph Zeif nach einem schönen Spielzug den Anschlusstreffer zum 1:3 markierte. Trotz weiterer Bemühungen gelang es Waging jedoch nicht, den Rückstand weiter zu verkürzen.

Schiedsrichter Christoph Spitale leitete die Partie souverän und ohne größere Kontroversen.

Der SV Söchtenau zeigte eine starke erste Halbzeit mit effizienter Chancenverwertung, angeführt von einem überragenden Andreas Schuster. Der TSV Waging am See steigerte sich in der zweiten Hälfte, konnte den Rückstand jedoch nicht mehr aufholen. Insgesamt ein verdienter Sieg für Söchtenau, der vor allem auf der konsequenten Defensivarbeit und den entscheidenden Treffern vor der Pause beruhte.