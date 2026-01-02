SV Sodingen: Knappmann holt vier neue Spieler

Mit lediglich vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone überwintert der SV Sodingen unter Neu-Coach Christian Knappmann in der Landesliga Staffel 3. Für die Rückrunde hat sich der Verein aus Herne vierfach verstärkt, u. a. mit zwei Spielern von Knappmanns Ex-Verein Westfalia Herne.

"Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team so viele Siege wie möglich in der Rückrunde einzufahren. Ich möchte der Mannschaft mit Toren und Vorlagen helfen und hoffe, dass wir alle verletzungsfrei durch die Saison kommen", so Türkoglu.

Veli Cetin (22) | SC Westfalia Herne (von Januar 2023 bis Dezember 2025)



Position: Außenverteidiger



"Ich freue mich, jetzt Teil des SV Sodingen zu sein! Ich erwarte, dass wir als Mannschaft weiter zusammenwachsen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen. Unser klares Ziel ist es, in der kommenden Saison wieder aufzusteigen und den Verein dorthin zu bringen, wo er hingehört", so Cetin.



Jan Zielke (22) | SF Wanne-Eickel (41 Einsätze von Sommer 2024 bis Dezember 2025)