– Foto: Andreas Santner

SV Sigmaringen - SGM Altshausen/Ebenweiler 2:3 Wichtiger Sieg vor der Winterpause

Mit einer guten Saisonleistung konnte das Team von Trainer Safet Hyseni im letzten Spiel vor der Winterpause auswärts in Sigmaringen wieder den Anschluss zum breiten Mittelfeld der Tabelle herstellen.

Nach dem Pokalspiel letzte Woche war dies bereits die dritte Partie gegen Sigmaringen die die Spielgemeinschaft erfolgreich gestalten konnte. Die erste Hälfte der Partie war sehr abwechslungsreif mit einem leichten Chancenplus für die SGM. Leider vergab man wieder vor der Pause einige Torchancen, so dass man mit einem 0:0 in die Pause ging.





Nach der Pause startete die SGM besser als in den vergangenen Wochen und wenige Minuten nach dem Wechsel erzielte Martin Funk die 0:1-Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ aber nicht lange auf sich warten und nach einem Freistoß erzielte Bernhard Henning das 1:1 für die Gäste. Trotz des Ausgleichs war die Spielgemeinschaft weiter spielbestimmend. Als Niklas Kos im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Marvin Igel den Strafstoß sicher zum 1:2. Wenige Minuten später setzte sich Patrick Hugger bei einem Konter durch und schob den Ball am Torwart vorbei zum 1:3 ins rechte Eck. In der Schlussphase waren die Hausherren alles nach vorne und das Spiel wurde zunehmend hektischer. Die SGM stemmte sich gegen die Schlussoffensive, so dass erst in der Schlussminute Sigmaringen der 2:3-Anschlusstreffer gelang. In der letzten Aktion des Spiels traf Patrick Hugger leider nur den Pfosten, ansonsten hätte man mit 4 Toren den Platz verlassen können.

Die letzten Wochen haben einige Kraft gekostet und jetzt stehen ein paar Wochen Ruhepause an, ehe man im Januar wieder mit der Vorbereitung der Rückrunde beginnen wird.