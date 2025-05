SV Sigmaringen fordert den Spitzenreiter – Spitzenspiel in Kirchberg

---



Die SGM Ummendorf/Fischbach geht mit Rückenwind in das Flutlichtspiel gegen den SV Sulmetingen, nachdem man sich zuletzt auswärts mit 3:2 in Blönried durchsetzen konnte. Mit 18 Punkten steht Ummendorf in Schlagdistanz zu den Relegationsplätzen. Der SV Sulmetingen reist als Tabellenachter mit zehn Punkten an und steht nach der 0:1-Heimniederlage gegen Uttenweiler unter Zugzwang.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SV Sigmaringen Sigmaringen 15:00



Der FV Bad Schussenried ist mit zehn Siegen aus elf Spielen das dominierende Team der Aufstiegsrunde und will diesen Status gegen den drittplatzierten SV Sigmaringen untermauern. Die Gäste aus Sigmaringen stehen mit 18 Punkten punktgleich mit Ummendorf, brauchen aber dringend Zählbares, um die Relegation im Blick zu behalten. Das Duell verspricht Qualität und Tempo – für beide Teams geht es um viel.

Die SG Ringschnait / Mittelbuch ist nach der 3:5-Niederlage gegen Bad Schussenried gefordert, will aber beim Tabellenneunten SV Steinhausen an der Rottum keine weiteren Punkte liegen lassen. Steinhausen sicherte sich zuletzt ein Unentschieden in Krauchenwies, bleibt aber mit neun Zählern auf dem vorletzten Platz. Für Ringschnait geht es darum, den zweiten Tabellenplatz zu festigen und im Aufstiegsrennen dabei zu bleiben.

Der SV Uttenweiler hat nach zwei Siegen in Folge neues Selbstvertrauen getankt und kann mit einem weiteren Erfolg den letzten Tabellenplatz verlassen. Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen kam zuletzt nicht über ein 1:1 gegen Steinhausen hinaus und rangiert mit 17 Punkten auf Platz 5. Ein Auswärtssieg würde den Krauchenwiesern helfen, den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten.







Abstiegsrunde



Die SGM Altshausen/Ebenweiler überraschte zuletzt mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Kirchberg/Iller und steht nun mit 18 Punkten auf Platz 7. Der SV Schemmerhofen reist mit drei Siegen im Rücken an und will seinen vierten Tabellenplatz festigen. Beide Mannschaften liegen aktuell sechs Punkte auseinander.

Die SG Ertingen / Binzwangen ist zuhause noch ungeschlagen und will gegen Türkspor Biberach ihre Bilanz weiter ausbauen. Die Gäste aus Biberach mussten sich zuletzt mit 2:4 gegen Hundersingen geschlagen geben und stehen mit 16 Punkten auf dem neunten Platz. Ein Heimsieg würde Ertingen wieder näher an die Top drei bringen.

Das Spitzenspiel der Abstiegsrunde steigt in Kirchberg, wo der TSV auf den zweitplatzierten SF Hundersingen trifft. Hundersingen liegt nur zwei Punkte bei einem Spiel weniger hinter dem Tabellenführer. Die Tagesform könnte über die Tabellenführung entscheiden.

Die SG Warthausen / Birkenhard hat sich mit zuletzt vier Siegen in Folge bis auf Rang drei vorgeschoben und will diese Serie fortsetzen. Die Gäste haben zuletzt das Nachholspiel in Baustetten gewonnen und stehen aktuell auf Platz sechs.

Sa., 10.05.2025, 15:00 Uhr SV Burgrieden Burgrieden SV Baustetten Baustetten 15:00



Nach der knappen Niederlage im letzten Spiel will der SV Burgrieden zuhause gegen den Tabellenletzten SV Baustetten wieder in die Spur finden. Baustetten verlor das Nachholspiel gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf mit 0:1. Beide benötigen dringend drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.