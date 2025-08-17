SV Sigmaringen: "Als Aufsteiger war ich natürlich zufrieden"

Der SV Sigmaringen überraschte als Aufsteiger mit Platz drei in der Aufstiegsrunde der Bezirksliga Oberschwaben. Trainer Helmut Ulmer setzt nun auf Kontinuität, neue Verstärkungen und eine klare Ansage für die kommende Saison.

Der SV Sigmaringen hat in der vergangenen Spielzeit als Aufsteiger in die Bezirksliga Oberschwaben ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit Platz drei in der Aufstiegsrunde übertraf die Mannschaft die Erwartungen deutlich. Trainer Helmut Ulmer fasst die abgelaufene Runde knapp, aber prägnant zusammen: „Als Aufsteiger war ich natürlich zufrieden.“

Auch wenn die Sommerwochen oft Gelegenheit für Höhepunkte abseits des Ligaalltags bieten, sieht Ulmer die Aufgabe nüchtern. „Die Vorbereitung ist dafür da, um die Mannschaft auf die neue Runde vorzubereiten“, sagt der Coach.

Geschlossene Mannschaftsleistung statt Einzelnennungen

Lob verteilt Ulmer nicht an Einzelne, sondern ans Kollektiv. „Es haben alle ihre Aufgabe gut gemacht“, betont er und unterstreicht damit die geschlossene Teamleistung, die bereits im ersten Bezirksligajahr zum Erfolg führte.

Zielsetzung: Angriff auf die Spitze

Die Ambitionen für die neue Spielzeit formuliert Ulmer unmissverständlich. „Vorne mitspielen“, lautet sein klares Ziel. Der Trainer will den Schwung der vergangenen Saison nutzen, um den SV Sigmaringen dauerhaft im oberen Tabellendrittel zu etablieren.

Konkurrenzkampf an der Tabellenspitze

Die Favoritenrolle verteilt Ulmer klar: „Ummendorf und immer die Absteiger der Landesliga. Man darf nie Krauchenwies vergessen.“ Besonders hebt er auch Hundersingen hervor: „Ganz hoch schätze ich auch Hundersingen ein, die haben eine tolle Abstiegsrunde gespielt.“

Verstärkungen aus der Region

Personell hat sich der SV Sigmaringen gezielt verstärkt. Neu im Kader sind Furkan Bayatli (Türkspor Bad Saulgau), Moritz Hayn (FC Mengen), Ilirit Saliji (FV Bad Saulgau) sowie Arkin Sibak (FV Bad Saulgau).

Relegation bleibt ein Highlight

Zur Diskussion um die Relegationsspiele hat Ulmer eine klare Meinung: „Auf jeden Fall immer ein Highlight.“ Für ihn sind die Entscheidungsspiele nicht nur sportlich attraktiv, sondern auch ein Höhepunkt für Zuschauer und Vereine.

Der SV Sigmaringen startet also mit Selbstvertrauen, gezielten Verstärkungen und klaren Ambitionen in die neue Saison. Nach einer erfolgreichen Premierensaison in der Bezirksliga will das Team um Trainer Helmut Ulmer nun endgültig beweisen, dass es zur Spitze gehört.