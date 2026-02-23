SV Sigiltra Sögel setzt auf bekanntes Trainerduo von E. L. · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Sigiltra Sögel

Der SV Sigiltra Sögel hat die Trainerfrage für die Saison 2026/27 geklärt. Mit Jürgen Jansen und Christian Ienseer übernimmt ein Duo, das den Verein und viele Spieler bereits aus der gemeinsamen Zeit im Jugendbereich kennt.

Rückkehr vertrauter Gesichter Der SV Sigiltra Sögel wird in der Saison 2026/27 von einem neuen Trainerteam geführt. Jürgen Jansen und Christian Ienseer übernehmen die Verantwortung für die 1. Herrenmannschaft. Der Verein zeigte sich erfreut über die Zusage der beiden Trainer, die bereits in der Vergangenheit für Sigiltra tätig waren.

Beide gelten als „alte Sigiltra-Trainer“ und bringen umfangreiche Erfahrung aus ihrer langjährigen und erfolgreichen Arbeit im Jugendbereich mit. Dadurch kennen sie einen Großteil der Spieler bereits aus früheren gemeinsamen Jahren. Erfahrung aus dem eigenen Nachwuchs

Die Verbindung zwischen Trainern und Mannschaft gilt als wichtiger Faktor für die kommende Saison. Durch ihre Tätigkeit im Jugendbereich haben Jansen und Ienseer viele der heutigen Herrenspieler auf ihrem sportlichen Weg begleitet. Der Verein wünscht dem neuen Trainerteam viel Erfolg für die bevorstehende Spielzeit 2026/27.