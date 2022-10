SV siegt im Derby gegen Fortuna Glienicke Führung, Rückstand, Sieg: 160 Zuschauer sehen verrückte zweite Halbzeit in Glienicke

Über 160 Zuschauer in Glienicke wurde am Sonntag Beobachter einer spannenden Partie. Während in der ersten Halbzeit zwischen dem SV und der zweiten Mannschaft der Fortuna keine Tore fielen, ging es in der zweiten Halbzeit heiß her. Marcel Bubner brachte die Gastgeber in Führung, konnte den Rückstand der kurz danach durch einen Doppelschlag auf der Anzeigetafel stand nicht verhindern. Zudem agierte der SV aufgrund eines Platzverweises in Unterzahl. Und trotzdem wurden letzte Kräfte mobilisiert und die Partie wieder in die andere Richtung gekippt. Als der Schiedsrichter abpfiff, war der Jubel groß. Mit dem 3:2 setzte sich das Team in der Spitzengruppe fest.