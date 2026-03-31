SV Siedenbollentin dreht Spiel in Mahlsdorf in Überzahl

In der NOFV-Oberliga Nord stand am heutigen Abend ein wegweisendes Nachholspiel auf dem Programm. Während die Liga auf die entscheidende Phase der Saison zusteuert, lieferten sich die Kontrahenten einen hochemotionalen Schlagabtausch, der von dramatischen Wendungen und personellen Rückschlägen geprägt war.
---
In einer nervenaufreibenden Partie erlebte der BSV Eintracht Mahlsdorf einen Abend der Extreme gegen den Aufsteiger SV Siedenbollentin. Die Gastgeber starteten furios und voller Tatendrang in dieses wichtige Nachholspiel. Bereits in der 2. Minute erzielte Nils Wilko Stettin das 1:0 für die Mahlsdorfer. Doch die Euphorie erhielt dann einen herben Dämpfer, als die Emotionen hochkochten und das Spiel eine entscheidende Wendung nahm.
In der 25. Minute sah Milos Cvjetinovic aufseiten des BSV Eintracht Mahlsdorf die Rote Karte, was die Hausherren dazu zwang, über eine Stunde in Unterzahl zu agieren. Siedenbollentin witterte die Chance und erhöhte im Verlauf der zweiten Halbzeit den Druck auf die dezimierte Eintracht-Defensive. Die Torfolge spiegelte die zunehmende Dominanz der Gäste wider: In der 67. Minute markierte Jakub Jan Klimko den Ausgleich zum 1:1. Die Mahlsdorfer kämpften leidenschaftlich gegen den drohenden Punktverlust, doch in der 82. Minute schlug Jakub Jan Klimko erneut zu. Dustin Keil erhöhte in der 88. Minute auf 3:1.
---
TSG Neustrelitz geht mit 36 Punkten in dieses Nachholspiel und weiß, dass ein Sieg sofort enorme Wirkung entfalten würde. Vor zwei Wochen trennte sich die Mannschaft bei F.C. Hansa Rostock II 0:0. Es war ein Spiel ohne Tore, aber nicht ohne Wert, weil der Punkt in der Tabelle zumindest Stabilität brachte. Nun bietet sich Neustrelitz im eigenen Stadion die Gelegenheit, mit einem Erfolg an SG Union 1919 Klosterfelde vorbeizuziehen oder zumindest den Druck auf Platz drei deutlich zu erhöhen.
SG Dynamo Schwerin reist dagegen mit einer deutlich schwereren Vorgeschichte an. Vor zwei Wochen wurde die Mannschaft bei SV Tasmania Berlin mit 0:5 überrollt. Pedro Vitor Cruz Magalhaes traf dabei dreimal, dazu kamen Tore von Konstantinos Grigoriadis und Rici Bokake-Befonga. Am vergangenen Wochenende zeigte Schwerin dann allerdings eine Reaktion und holte bei SV Lichtenberg 47 ein 0:0. Dieser Punkt war nicht spektakulär, aber wichtig, weil er bewies, dass sich die Mannschaft nach dem harten Rückschlag nicht aufgegeben hat. Mit 23 Punkten bleibt Dynamo Schwerin dennoch in einer heiklen Lage.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________