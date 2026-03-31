SV Siedenbollentin dreht Spiel in Mahlsdorf in Überzahl NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf die Nachholspiele. von red · Heute, 21:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: Artur Kraus

In der NOFV-Oberliga Nord stand am heutigen Abend ein wegweisendes Nachholspiel auf dem Programm. Während die Liga auf die entscheidende Phase der Saison zusteuert, lieferten sich die Kontrahenten einen hochemotionalen Schlagabtausch, der von dramatischen Wendungen und personellen Rückschlägen geprägt war.

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In einer nervenaufreibenden Partie erlebte der BSV Eintracht Mahlsdorf einen Abend der Extreme gegen den Aufsteiger SV Siedenbollentin. Die Gastgeber starteten furios und voller Tatendrang in dieses wichtige Nachholspiel. Bereits in der 2. Minute erzielte Nils Wilko Stettin das 1:0 für die Mahlsdorfer. Doch die Euphorie erhielt dann einen herben Dämpfer, als die Emotionen hochkochten und das Spiel eine entscheidende Wendung nahm. In der 25. Minute sah Milos Cvjetinovic aufseiten des BSV Eintracht Mahlsdorf die Rote Karte, was die Hausherren dazu zwang, über eine Stunde in Unterzahl zu agieren. Siedenbollentin witterte die Chance und erhöhte im Verlauf der zweiten Halbzeit den Druck auf die dezimierte Eintracht-Defensive. Die Torfolge spiegelte die zunehmende Dominanz der Gäste wider: In der 67. Minute markierte Jakub Jan Klimko den Ausgleich zum 1:1. Die Mahlsdorfer kämpften leidenschaftlich gegen den drohenden Punktverlust, doch in der 82. Minute schlug Jakub Jan Klimko erneut zu. Dustin Keil erhöhte in der 88. Minute auf 3:1.

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