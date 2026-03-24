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SV SF Larrelt/FA Wybelsum verlängert mit Trainerteam
Verein setzt in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 auf Kontinuität an der Seitenlinie
Der SV SF Larrelt/FA Wybelsum hat die Weichen für die kommende Saison gestellt und die Zusammenarbeit mit dem gesamten Trainer- und Betreuerteam verlängert. Der Verein aus der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 setzt damit bewusst auf Kontinuität.
Cheftrainer Patrick Bygus wird die Mannschaft auch in der nächsten Spielzeit verantworten. Aktuell steht er zwar noch häufiger selbst im Tor, soll künftig aber wieder verstärkt an der Seitenlinie agieren. Unterstützt wird er weiterhin von Co-Trainer Uwe Groothuis, der insbesondere die Entwicklung der jüngeren Spieler begleitet.
Auch im Betreuerteam gibt es keine Veränderungen. Ingo Pannhoff bleibt dem Verein als Hauptverantwortlicher Betreuer erhalten und geht damit in seine elfte Saison an der Wolfsburger Straße.
Trotz einer sportlich herausfordernden Spielzeit bekräftigt der Verein sein Vertrauen in das bestehende Team und setzt auf Stabilität im Umfeld der Mannschaft.