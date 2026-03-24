SV SF Larrelt/FA Wybelsum verlängert mit Trainerteam

Cheftrainer Patrick Bygus wird die Mannschaft auch in der nächsten Spielzeit verantworten. Aktuell steht er zwar noch häufiger selbst im Tor, soll künftig aber wieder verstärkt an der Seitenlinie agieren. Unterstützt wird er weiterhin von Co-Trainer Uwe Groothuis, der insbesondere die Entwicklung der jüngeren Spieler begleitet.

Auch im Betreuerteam gibt es keine Veränderungen. Ingo Pannhoff bleibt dem Verein als Hauptverantwortlicher Betreuer erhalten und geht damit in seine elfte Saison an der Wolfsburger Straße.