SV Sevelen will konstanter werden

Der SV Sevelen setzt in der in wenigen Tagen beginnenden Saison das fort, womit er vor einem Jahr begonnen hat. Der Umbruch geht beim A-Ligisten weiter. Die Mannschaft hatte nach dem direkten Abstieg aus der Bezirksliga schon im vergangenen Sommer einige erfahrene Akteure verloren. Jetzt gab es weitere Abgänge.

Fünf Akteure des Klubs haben sich entschlossen, ihre Laufbahn zu beenden. André Leenen, Jonas Terstegen, Michael Sibben, Martin Sibben und Simon Bledzki sind nicht mehr dabei. Dem stehen nur drei Neuzugänge gegenüber. Marian-Luca Schmidt wechselte vom Ligarivalen Grün-Weiß Vernum nach Sevelen. Zudem sind Timo Boy und Julian Leurs aus der A-Jugend aufgerückt.

Trainer Fabian Maas hofft jetzt, dass sich die Dinge nicht wiederholen. Denn in der vergangenen Saison hatte er mit seinem Team wegen der personellen Verluste Anlaufschwierigkeiten gehabt. „Wenn ich auf die vergangene Spielzeit zurückblicke, dann hatten wir einen schwachen Start, ein gutes Mittelstück und leider ein schwaches Ende“, sagt Maas. Im Ergebnis bedeutete dies Platz neun mit 37 Punkten.

„Gerade in der Endphase haben wir leider gemerkt, dass dem Kader auch personell die Tiefe fehlte“, so Maas. Er muss die im vergangenen Jahr begonnene Arbeit fortsetzen, ein neues Team aufzubauen. „Mit den drei Neuzugängen sowie mit der Unterstützung durch die zweite Mannschaft und die A-Jugend wollen wir ein Team formen“, sagt der Trainer, der weiß, dass die Arbeit auch am Ende dieser Saison noch lange nicht getan sein wird. Denn es werden weitere Akteure in naher Zukunft ihre Laufbahn beenden.

Mit dem aktuellen Stand der Vorbereitung ist Maas „sehr zufrieden“. Wie andere Teams auch müsse der SV Sevelen wegen der Urlaubszeit jedoch quantitativ Abstriche machen. „Wir arbeiten daran, dass das Mannschaftsgefüge stabiler wird und wir als Team in der Defensive besser werden“. Vorne lief es in der vergangenen Spielzeit mit 68 erzielten Toren nicht schlecht. Aber der SV Sevelen kassierte 70 Treffer.

Der Coach will bis zur Auftaktpartie am Freitag, 20 Uhr, am Koether­dyck gegen den FC Aldekerk noch an taktischen Details feilen. „Einige der jüngeren Spieler müssen sich auch erst in ihren neuen Rollen wiederfinden. Das geht nicht von heute auf morgen, gehört aber zu einem Umbruch einfach dazu“, sagt Fabian Maas.

Entsprechend zurückhaltend ist der Coach dann auch mit der Formulierung des Saisonziels. „Ich wünsche mir, dass wir konstanter auftreten als in der vergangenen Saison. Bei dem Potenztial, das wir haben, sollte dann trotz der Ausgeglichenheit der Liga ein einstelliger Tabellenplatz mit Luft nach oben realisierbar sein“, sagt Maas.