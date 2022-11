Der SV Sevelen bleibt dran. – Foto: Hannah Gooren

SV Sevelen bleibt am Ligaprimus dran Kreisliga A Kleve/Geldern: Der Tabellenzweite siegt 2:0 beim SV Walbeck.

Der SV Sevelen bleibt in der Kreisliga A Kleve/Geldern dem Spitzenreiter Uedemer SV ganz dicht auf den Fersen. Auch der SV Walbeck konnte die Mannschaft von Trainer Michael Foehde nicht bremsen und verlor am Sonntag am heimischen Bergsteg mit 0:2 (0:0).

Damit beträgt der Rückstand des Tabellenzweiten Sevelen auf den Ligaprimus nach wie vor lediglich einen Punkt. Die rund 150 Zuschauer sahen zwei komplett unterschiedliche Spielhälften. In Durchgang eins bestimmte der Gastgeber das Geschehen auf dem Feld. Mit gutem Kombinationen wurde die Sevelener Abwehr immer wieder ausgespielt. Lediglich im Abschluss versagten den Walbeckern entweder die Nerven oder sie scheiterten am kurzfristig eingesprungen Gästekeeper Matthias Deckers. „Nach den ersten 45 Minuten konnten wir uns bei unserem Torhüter bedanken, dass der Gegner nicht in Führung lag. Was wir da gezeigt haben, war wirklich schlecht“, sagte Foehde zur Leistung seiner Mannschaft in Halbzeit eins.