SV Sevelen besiegt den SV Issum klar

Derbyzeit in Issum und bestes Fußballwetter: Da war es kein Wunder, das gefühlt das ganze Dorf am Sonntagnachmittag auf den Beinen war. Vor einer Rekordkulisse von 870 Zuschauern lieferten sich der gastgebende SV Issum und der SV Sevelen ein torreiches A-Liga-Spektakel. Am Ende behielten die Sevelener, wie schon im Hinspiel, die Oberhand. Sie setzten sich mit 5:2 (2:2) durch.