SV Seitzenhahn: Clubchef nach Kreispokalfinale, Coach macht weiter

Taunusstein . Am Mittwoch steckte Boris Lappka, Vorsitzender des Fußball-A-Ligisten SV Seitzenhahn, schon mittendrin im Aufbau und den Vorbereitungen für den Pokalendspieltag auf der SVS-Anlage. Um es vorwegzunehmen: Die Seitzenhahner waren bei den Endspielen der Jugend, beim Alt-Herren-Endspiel zwischen der Spvgg. Eltville und dem TV Idstein sowie beim abschließenden Männerfinale SG Orlen gegen SG Walluf vorzügliche Gastgeber. Was dem 30-köpfigen Helferteam zu verdanken war. „Wir sind ganz happy, dass wir das Endspiel wieder ausrichten durften“, freute sich Boris Lappka über eine tolle Atmosphäre und das SVS-Teamwork.

Im April 2016 war er zum Vorsitzenden gewählt worden, jetzt hat er intern über seine Pläne eines schrittweise Ausstiegs vom Posten des ersten Mannes im Verein informiert. Obwohl noch bis März 2027 gewählt, wolle er sich nach Ablauf der Saison 2025/26 „aus dem operativen Tagesgeschäft“ zurückziehen, um dem SVS aber verbunden zu bleiben und im Hintergrund seine Amtszeit regulär zu Ende zu bringen. „Es ist an der Zeit, wie heißt es so schön: Neue Besen kehren gut“, sieht Lappka langsam die Zeit gekommen, einen Übergang vorzubereiten.

Mit Trainer Arndt Reuter auch in die Saison 2025/26

Kontinuität ist derweil auf der Trainer-Position das Zauberwort. Auch wenn die erste Mannschaft, die ihr nächstes Spiel am 11. Mai bei der SG Walluf II hat, als Zehnter noch nicht absolut sicher ist, genießt Arndt Reuter uneingeschränktes Vertrauen. Mit ihm gehe es auch nächste Saison weiter, bestätigt Lappka. Reuter hatte bis Mitte 2023 die zweite SVS-Garnitur gecoacht, war zur Spielzeit 23/24 zum Trainer der Ersten befördert worden. Was sich nun auch auf Sicht ausgezahlt hat. Wobei die Seitzenhahner in der laufenden Runde im kaum fassbaren Ausmaß vom Verletzungspech gebeutelt sind. Danus Siegrist, Tim Bräuer und David Claus erlitten jeweils einen Kreuzbandriss. Johannes Gröger, beim SVS eine Galionsfigur, erwischte es mit dem Außenband im Sprunggelenk. Bei ihm bestehe für die letzten Spiele zumindest noch etwas Hoffnung auf ein Comeback, sagt Steuermann Lappka in der Erwartung, dass die verzwickte Saison auf jeden Fall mit dem A-Liga-Verbleib abgeschlossen wird.