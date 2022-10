Im Heimspiel gegen die SpVgg Vohenstrauß gab es für Christoph Gietl (in blau) und seinen SV Schwarzhofen nichts zu holen. Am Samstag sollte der SVS unnötige Fehler vermeiden, denn es geht zum Meisterschafts-Favoriten SC Luhe-Wildenau. – Foto: Günter Uschold

SV Schwarzhofen steht vor Herkulesaufgabe Die Blau-Weißen wollen ihre Ergebniskrise beenden, doch am Samstag geht's zum Spitzenreiter nach Luhe-Wildenau.

Der FC Wernberg will nach dem Sieg in Etzenricht nachlegen und zuhause gegen den SV Auerbach die Oberhand behalten. Gleiches gilt für den TSV Detag Wernberg, der die SV TuS/DJK Grafenwöhr empfängt.

Beim SV Schwarzhofen wurde vorerst nichts aus dem viel zitierten „Effekt“ nach der Trainerentlassung von Michael Hartlich. Das Interims-Trainertrio Christoph Danner, Fabian Schönsteiner und Martin Weiß konnte am Doppelspieltag lediglich einen Punkt einfahren. Im Heimspiel gegen die SpVgg Vohenstrauß ging der SVS mit 3:6 baden; diese Partie wurde vor allem in der ersten Hälfte verloren, denn bereits nach 34 Minuten stand es 0:4 – eine schmerzliche Niederlage gegen einen Tabellennachbarn. Am Einheits-Feiertag gastierten die Blau-Weißen schließlich beim Vorjahres-Zweiten Grafenwöhr; dort zeigte der SVS ein ganz anderes Gesicht als noch zwei Tage zuvor. Die Mannschaft agierte konzentriert und hielt die Partie über weite Strecken offen. Auch vom 0:1 kurz nach der Pause ließ sich der SV Schwarzhofen nicht unterkriegen und wurde dafür belohnt, denn Eugen Setillin glich zehn Minuten später zum verdienten 1:1 aus, wobei es am Ende auch blieb. Auch wenn es nichts mit einem Sieg wurde, war Christoph Danner mit dem Auftritt in der Garnionsstadt zufrieden: „Darauf lässt sich auf alle Fälle aufbauen. Wir wollen am Samstag unseren Fokus wieder auf eine stabile Defensive legen und nicht ohne Punkte nach Hause fahren.“ Auch wenn es der SVS mit dem Ligaprimus SC Luhe-Wildenau zu tun bekommt, will er sich dort nicht kampflos geschlagen geben. Fehlen werden allerdings Michael Bogner und Maximilian Lennert.





Beim wichtigen 2:1-Sieg gegen den FC Weiden-Ost hielt die junge Detag-Truppe dem selbstverursachten Druck stand. Durch unbändigen Willen haben sich die Lila-Weißen diesen Sieg verdient. Nicht gerade begeistert waren die Köblitzer jedoch über die Spielabsage in Vohenstrauß am Montag, hätte Trainer Josef Holler doch seinen gesamten, aktuell verfügbaren Kader aufbieten können. Aber vielleicht war die kleine Pause auch ganz gut, um die Kräfte für die nächste schwere Aufgabe zu bündeln. „Wir wissen aber auch, dass wir uns noch steigern können – und auch müssen, wenn wir am Samstag die Punkte behalten wollen“, weiß Holler im Hinblick auf das Heimspiel gegen die SV TuS/DJK Grafenwöhr.



Der Vorjahreszweite war auch in die aktuelle Spielzeit mit großen Ambitionen gestartet, welche er zu Beginn auch zu bestätigen wusste. Seit Wochen geriet der Motor der Kratzer-Elf allerdings ins Stocken und so tummelt sich die Sportvereinigung nur im Mittelfeld der Tabelle. Davon wollen sich die Detag-Kicker aber keinesfalls blenden lassen. „Grafenwöhr hat immer noch überdurchschnittliche Qualität und kann jeden Gegner schlagen. Das habe ich meiner Mannschaft auch eindringlich klargemacht“, warnt Josef Holler. Zudem appellierte er an seine Jungs, mannschaftlich wieder so zu agieren wie am vergangenen Samstag: „Nur wenn wir als geschlossene Einheit auftreten, haben wir die Chance auf den nächsten Dreier. In der Defensive müssen wir natürlich versuchen, individuelle Fehler zu vermeiden.“ Mit einem Sieg würde man mit dem Gegner gleichziehen, bei einer Niederlage könnte der TSV wieder auf einen Abstiegsplatz rutschen. Es steht also einiges auf dem Spiel.





Morgen, 15:15 Uhr FC Wernberg FC Wernberg SV 08 Auerbach SV 08 Auerbach 15:15 PUSH

Nach vier sieglosen Spielen fuhr der FC Wernberg am Feiertag einen enorm wichtig Dreier ein, denn beim SV Etzenricht gab es dank eines Last-Minute-Treffers von Jonathan Schatz ein 2:1 zu bejubeln. Dabei geriet die Truppe von Christian Zechmann einmal mehr in Rückstand – doch die Grün-Weißen blieben ruhig und spielten ihr Spiel weiter. 20 Minuten vor dem Ende glich Johannes Schwirtlich aus und in der Nachspielzeit konnte der „Lucky Punch“ bejubelt werden. Dementsprechend glücklich war auch Trainer Christian Zechmann: „Der Sieg war insgesamt hochverdient. Natürlich ist es aber auch immer ein bisschen glücklich, wenn der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit fällt.“ Sowohl in Etzenricht als auch zwei Tage zuvor gegen die SpVgg SV Weiden II war der Coach mit der Leistung seiner Jungs einverstanden, auch wenn man gegen die Weidener Bayernliga-Reserve mit 0:2 den Kürzeren zog. Der entscheidende Unterschied lag dort bei der Chancenverwertung: „Wir haben aus fünf guten Chancen nichts gemacht, Weiden II hat von drei Möglichkeiten zwei verwertet. Das muss einfach besser werden. Mehr konnte ich meiner Mannschaft allerdings nicht vorwerfen“, fasste Zechmann diese Partie zusammen. In Etzenricht konnten die Grün-Weißen daran anknüpfen, mussten aber kurz vor der Pause wieder einen Rückstand hinnehmen. Doch dank einer sehr starken zweiten Halbzeit habe man sich nach Meinung von Christian Zechmann den Sieg verdient: „Wir waren gierig, lauf- und zweikampfstark und haben uns wieder gute Chancen erspielt. Wir waren natürlich happy, dass wir dafür nun endlich belohnt wurden.“



Am Sonntag will der FC Wernberg im Heimspiel gegen den SV 08 Auerbach unbedingt nachlegen, denn sonst wäre der Sieg in Etzenricht laut Zechmann „nichts wert“. Auch wenn es gegen den robust und erfolgreich aufspielenden Aufsteiger nicht leicht werden wird, fordert Zechmann einen Heimsieg.