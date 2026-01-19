SV Schwarz-Weiß Osterfeine startet in die Wintervorbereitung

Strukturierter Start ins neue Fußballjahr Nach den witterungsbedingten Einschränkungen der Wintermonate setzt der Verein nun wieder auf regelmäßige Trainingseinheiten und gezielte Spielpraxis. Die angesetzten Testspiele bieten dem Trainerteam die Möglichkeit, verschiedene personelle Konstellationen zu erproben und den Leistungsstand der Mannschaft zu überprüfen. Testspielserie gegen regionale Gegner Den Auftakt bildet am Samstag, 31. Januar, das Auswärtsspiel bei RW Damme II (14:00 Uhr). Es folgt am Mittwoch, 4. Februar, ein Heimspiel gegen SV GW Mühlen II (19:30 Uhr).

Am Donnerstag, 12. Februar, trifft Osterfeine ebenfalls zu Hause auf den SV Friesen Lembruch (19:30 Uhr). Zwei weitere Partien stehen in der darauffolgenden Woche an:

Am Dienstag, 17. Februar, gastiert der TuS Wagenfeld in Osterfeine (19:30 Uhr), bevor am Samstag, 21. Februar, das Auswärtsspiel bei BW Lohne II (14:00 Uhr) den Abschluss der Testspielphase bildet. Vorbereitung mit sportlichem Anspruch Die Begegnungen gegen Teams aus der Region sind bewusst gewählt. Sie versprechen wettbewerbsnahe Bedingungen und ermöglichen eine realistische Standortbestimmung. Neben der körperlichen Verfassung sollen vor allem Spielaufbau, Defensive und Abstimmung innerhalb der Mannschaft weiterentwickelt werdens, um als Aufsteiger die Klasse zu halten.