– Foto: Schikora OM
SV Schwarz-Weiß Osterfeine startet in die Wintervorbereitung
Klarer Fokus auf Testspiele und Formaufbau vor dem Rückrundenstart in der Bezirksliga
Der SV Schwarz-Weiß Osterfeine hat die Winterpause offiziell beendet. In der Bezirksliga Weser-Ems, Staffel 4, beginnt für die 1. Herrenmannschaft nun die intensive Phase der Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 2025/26. Mehrere Testspiele sollen dabei helfen, Spielrhythmus, Fitness und taktische Abläufe zu festigen.
Strukturierter Start ins neue Fußballjahr
Nach den witterungsbedingten Einschränkungen der Wintermonate setzt der Verein nun wieder auf regelmäßige Trainingseinheiten und gezielte Spielpraxis. Die angesetzten Testspiele bieten dem Trainerteam die Möglichkeit, verschiedene personelle Konstellationen zu erproben und den Leistungsstand der Mannschaft zu überprüfen.
Testspielserie gegen regionale Gegner
Den Auftakt bildet am Samstag, 31. Januar, das Auswärtsspiel bei RW Damme II (14:00 Uhr). Es folgt am Mittwoch, 4. Februar, ein Heimspiel gegen SV GW Mühlen II (19:30 Uhr).
Am Donnerstag, 12. Februar, trifft Osterfeine ebenfalls zu Hause auf den SV Friesen Lembruch (19:30 Uhr). Zwei weitere Partien stehen in der darauffolgenden Woche an: Am Dienstag, 17. Februar, gastiert der TuS Wagenfeld in Osterfeine (19:30 Uhr), bevor am Samstag, 21. Februar, das Auswärtsspiel bei BW Lohne II (14:00 Uhr) den Abschluss der Testspielphase bildet.
Vorbereitung mit sportlichem Anspruch
Die Begegnungen gegen Teams aus der Region sind bewusst gewählt. Sie versprechen wettbewerbsnahe Bedingungen und ermöglichen eine realistische Standortbestimmung. Neben der körperlichen Verfassung sollen vor allem Spielaufbau, Defensive und Abstimmung innerhalb der Mannschaft weiterentwickelt werdens, um als Aufsteiger die Klasse zu halten.
Mit der klar strukturierten Wintervorbereitung will Schwarz-Weiß Osterfeine die Grundlage für eine stabile zweite Saisonhälfte schaffen. Die Testspiele dienen dabei nicht nur der Ergebniskontrolle, sondern vor allem der kontinuierlichen Leistungssteigerung.