SV Schwanheim kehrt in C-Liga zurück

Schwanheim. Der SV Schwanheim spielt nach zweijähriger Abstinenz wieder in der C-Liga. Dem Vizemeister der D-Liga I reichte dazu der zweite Platz in der Relegationsrunde hinter Mitaufsteiger FC Starkenburgia Heppenheim II.

Den Aufstieg hatte das Team von Trainer Wolfgang Jäger im Sommer 2024 als Ziel ausgegeben. Zwischenzeitlich stand das Vorhaben aber auf wackligen Füßen: Schwanheim überwinterte nur auf dem vierten Platz. „Wir haben da die Aufstiegspläne erst einmal zur Seite geschoben und wollten nur noch ordentlich die Runde zu Ende spielen“, blickt Jäger zurück. Doch seine Elf startete eine Erfolgsserie, gab einzig beim 1:1 gegen Meister SV Bobstadt Punkte ab. Und spätestens nach dem 4:2-Erfolg gegen den unmittelbaren Konkurrenten FSG Bensheim II war (Relegations-)Platz zwei wieder möglich. „Der Sieg gegen Bensheim war eine Initialzündung und hat noch zusätzliche Prozente bei den Jungs herausgekitzel“, erklärt der Trainer. Doch der Abbruch des Heimspiels gegen den VfR Bürstadt II ließ die Schwanheimer wieder zittern. Das Kreissportgericht verhängte wegen der Tumulte 88 Spiele Sperre gegen elf Spieler, wertete die Partie mit 3:0 für Schwanheim, da Bürstadt zwei nicht einsatzberechtigte Spieler aufgeboten hatte. „Wir blieben Tabellenzweiter und hatten uns für die Relegation qualifiziert. Das war das Wichtigste“, erinnert sich Wolfgang Jäger an diese nervenzehrenden Tage zurück.

Mannschaft zeigt ihre Fähigkeiten

In der Relegation machte Schwanheim nach dem 0:2 in Heppenheim durch einen 2:0-Heimsieg gegen den FC Olympia Lampertheim den Aufstieg perfekt. „Ein verdienter Aufstieg“, zieht Wolfgang Jäger Bilanz und hebt dabei vor allem das Kalenderjahr 2025 hervor: „Da hat die Mannschaft gezeigt, zu was sie imstande ist. Und als plötzlich die Relegation wieder möglich war, hat auch jeder diesem Ziel alles untergeordnet. Das hat mir schon imponiert.“