SV Schwanheim hat den Aufstieg in die C-Liga geschafft

Damit steigen die Schwanheimer als D-Liga-Vizemeister wie auch Starkenburgia Heppenheim II auf, während die Lampertheimer den Abstieg quittieren mussten. Erstmals in seiner 116-jährigen Vereinsgeschichte ist der FC Olympia in die unterste Spielklasse abgestiegen. Ein Punkt hätte dem Hessenmeister von 1951 und 1952 am Pfingstsonntag zum C-Liga-Verbleib genügt.

Lampertheim mühte sich zwar, um den Rückstand wettzumachen, hatte auch gute Chancen, doch der Abschluss war nicht die Stärke an diesem Tag. Olympia-Trainer Thomas Düpre hatte seine Jungs allein fünf Mal im Eins-gegen-Eins gegen den Torwart gesehen, so kurz vor dem Seitenwechsel, als Rink-Reinhardt Keeper Sander umkurvt hatte, dann aber von Abwehrspieler Aarab noch geblockt wurde. In der 66. Minute rettete Eichhorn per Grätsche in höchster Not für die Platzherren, die ihrerseits immer wieder Konter setzten und in den letzten 20 Minuten den 2:0-Vorsprung gut verwalteten.

Olympia trägt’s mit Fassung

Die Lampertheimer nahmen den Abstieg gefasst auf. „Die Mannschaft hat zusammengehalten, sich nicht untereinander angefeindet“, sagte Düpre, der die Stimmungslage am Tag danach leicht schmunzelnd als „erschreckend gut“ bezeichnete. Er habe etliche Nachrichten bekommen, auch von den Zugängen (fünf sind fix): „Für uns gibt es nur ein Gas, und das ist Vollgas.“ Ziel 2025/26 könne nur der direkte Wiederaufstieg sein.

Tore: 1:0 Pio Proto (3.), 2:0 Maxheim (52.). – Schiedsrichter: Mütz (Auerbach). – Zuschauer: 340.