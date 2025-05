SV Schwafheim II steigt als Meister in die A-Liga auf

Fast makellose Spielzeit

Die Truppe von Heger spielte eine hervorragende Saison. In der Hauptrunde makellos, mit nur einer Niederlage in der Vorrunde. In der Kreisliga B des Kreises Moers gibt es nämlich zunächst eine vorläufige Spielrunde, in der 19 Partien absolviert werden, also trifft jede Mannschaft einmal auf jeden Gegner. Dabei gelangen die ersten zehn Ränge in die Gruppe um die Meisterschaft in der jedes Team neun weitere Duelle hat.