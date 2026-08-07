SV Schottheide-Frasselt vertraut weiter auf die Kraft der Offensive

Der SV Schottheide-Frasselt gehört im Kreis Kleve zu den wenigen Fußballvereinen, die nur eine einzige Mannschaft im Spielbetrieb haben. Wer also in den beiden Kranenburger Ortsteilen Fußball schauen will, hat nicht viel Auswahl. In der vergangenen Saison war das auch nicht nötig, denn die Mannschaft von Trainer Jo Voß lieferte in der Kreisliga C Top-Leistungen ab, begeisterte die Zuschauer, belegte Platz eins und stieg souverän in die B-Liga auf. Die Freude darüber war riesig und ging nahtlos in Vorfreude auf die neue Saison über. Jetzt sind die ersten Testspiele absolviert. Was hat sich der Trainer jetzt für die Herausforderung Kreisliga B ausgedacht? Jo Voß spricht Klartext.
„Wir spielen weiter unseren Offensivfußball. Der ist inzwischen zu unserer Identität geworden. Ich sehe keinen Grund, da etwas anzupassen", sagt der 34-jährige Erfolgscoach. Die Zahlen geben ihm recht. In der vergangenen C-Liga-Saison erzielte der SV Schottheide-Frasselt 171 Treffer bei nur 14 Gegentoren – eine sehr starke Bilanz.
Die „Vereingten“ haben bereits am 3. Juli nach einer kurzen, vierwöchigen Sommerpause mit der Vorbereitung begonnen. „Die Spieler mussten lediglich zwei Zehn-Kilometer-Läufe in ihrer freien Zeit absolvieren“, sagt Voß. Beim Auftakttraining waren 20 Akteure dabei, danach waren es meist etwa 14 bis 20 Spieler. „Das hat es mir vereinfacht, ein qualitativ gutes Training anzubieten“, sagt Voß.
Da der Platz an der Schottheider Kuhstraße überarbeitet wurde, konnten die Trainingsabende auf den Plätzen in Nütterden und Mehr stattfinden. Jo Voß bedankt sich bei beiden Vereinen. „Ich habe meinen Vorbereitungsplan so eingeteilt, dass wir zunächst an der Defensivarbeit arbeiten und daher gegen klassenhöhere Gegner spielen. Im zweiten Teil haben wir gegen klassenniedrigere Gegner getestet, um an unseren Offensivabläufen zu arbeiten“, sagt der Trainer.
Der Plan ging teilweise auf, denn gegen den 1. FC Kleve II gab es zum Teststart erst einmal eine 1:6-Niederlage, was aber in den Augen des Trainers kein Beinbruch war. Gegen den nächsten A-Ligisten, Alemannia Pfalzdorf II, sprang ein 2:2 nach einer 2:0-Führung heraus. Im Spiel bei Siegfried Materborn wurden dem Voß-Team die Grenzen aufgezeigt, denn dort verlor es 0:5. „Die defensive Kompaktheit stand im Fokus. Ich war auch recht zufrieden mit der Leistung“, sagt Voß.
Nicht so ganz einverstanden war der Trainer dann beim mageren 1:1 gegen den C-Ligisten SSV Reichswalde sowie bei der 2:4-Niederlage gegen die SV Bedburg-Hau III. „Für mich war das prima, da ich sehe, welche Schwerpunkte wir in den verbleibenden Einheiten noch bearbeiten müssen“, sagt der Coach.
Das Projekt „Schottheide und Friends“ hat in Torhüter Martin Wilmsen-Himmes (37 Jahre, SV Donsbrüggen), Henning Klösters (30, Siegfried Materborn) und Marcel Reintjes (30, SV Nütterden) drei Zugänge bekommen, die alle schon höherklassig gespielt haben. Dafür verließen Blorim Haziri (VfB Rheingold Emmerich), Lars Weber (Karriereende), Lars Giesen sowie Jordan Winkels (beide Umzug) den Verein.
Was erwartet Jo Voß jetzt von seinen Spielern? „Ich traue uns in der Saison einen einstelligen Tabellenplatz zu – wenn wir verletzungsfrei bleiben und in jedem Spiel an unser Maximum gehen, vielleicht sogar noch ein paar Plätze höher. Wenn wir unsere PS aufs Feld kriegen, dann muss man uns erstmal schlagen“, sagt Voß. Einen Titelfavoriten kann er nicht ausmachen, da die Liga für ihn ausgeglichen erscheine. Aber einige seiner Trainerkollegen haben den SV Schottheide-Frasselt auf dem Zettel. Besonders freut sich der Coach auf die Derbys gegen die Lokalrivalen SV Nütterden und TuS Kranenburg.
Am kommenden Sonntag, 9. August, geht das Kreispokalspiel gegen den SV Nütterden über die Bühne, das für Jo Voß ein optimaler Gradmesser kurz vor dem Saisonbeginn ist. Am Donnerstag, 13. August, um 19 Uhr, beginnt für den SV Schottheide-Frasselt die neue Saison in Gruppe 1 der Kreisliga B bei der SG Grieth/Erfgen, die als neu formierte Spielgemeinschaft ebenfalls einen Neustart hinlegen wird.