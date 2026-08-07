SV Schottheide-Frasselt vertraut weiter auf die Kraft der Offensive

Die „Vereingten“ haben bereits am 3. Juli nach einer kurzen, vierwöchigen Sommerpause mit der Vorbereitung begonnen. „Die Spieler mussten lediglich zwei Zehn-Kilometer-Läufe in ihrer freien Zeit absolvieren“, sagt Voß. Beim Auftakttraining waren 20 Akteure dabei, danach waren es meist etwa 14 bis 20 Spieler. „Das hat es mir vereinfacht, ein qualitativ gutes Training anzubieten“, sagt Voß.

Da der Platz an der Schottheider Kuhstraße überarbeitet wurde, konnten die Trainingsabende auf den Plätzen in Nütterden und Mehr stattfinden. Jo Voß bedankt sich bei beiden Vereinen. „Ich habe meinen Vorbereitungsplan so eingeteilt, dass wir zunächst an der Defensivarbeit arbeiten und daher gegen klassenhöhere Gegner spielen. Im zweiten Teil haben wir gegen klassenniedrigere Gegner getestet, um an unseren Offensivabläufen zu arbeiten“, sagt der Trainer.

Der Plan ging teilweise auf, denn gegen den 1. FC Kleve II gab es zum Teststart erst einmal eine 1:6-Niederlage, was aber in den Augen des Trainers kein Beinbruch war. Gegen den nächsten A-Ligisten, Alemannia Pfalzdorf II, sprang ein 2:2 nach einer 2:0-Führung heraus. Im Spiel bei Siegfried Materborn wurden dem Voß-Team die Grenzen aufgezeigt, denn dort verlor es 0:5. „Die defensive Kompaktheit stand im Fokus. Ich war auch recht zufrieden mit der Leistung“, sagt Voß.

Nicht so ganz einverstanden war der Trainer dann beim mageren 1:1 gegen den C-Ligisten SSV Reichswalde sowie bei der 2:4-Niederlage gegen die SV Bedburg-Hau III. „Für mich war das prima, da ich sehe, welche Schwerpunkte wir in den verbleibenden Einheiten noch bearbeiten müssen“, sagt der Coach.

Drei Zugänge mit Erfahrung: So hat sich der Kader verändert

Das Projekt „Schottheide und Friends“ hat in Torhüter Martin Wilmsen-Himmes (37 Jahre, SV Donsbrüggen), Henning Klösters (30, Siegfried Materborn) und Marcel Reintjes (30, SV Nütterden) drei Zugänge bekommen, die alle schon höherklassig gespielt haben. Dafür verließen Blorim Haziri (VfB Rheingold Emmerich), Lars Weber (Karriereende), Lars Giesen sowie Jordan Winkels (beide Umzug) den Verein.