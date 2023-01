SV Schottheide-Frasselt gibt die Hoffnung nicht auf Das Team, mit nur sechs Punkten das Schlusslicht der Gruppe 1 der Kreisliga B, glaubt an den Klassenerhalt.

Der SV Schottheide-Frasselt überwintert in der Gruppe 1 der Kreisliga B Kleve/Geldern mit nur sechs Punkten auf dem Konto als Schlusslicht. Doch die Mannschaft darf sich durchaus Hoffnungen machen, den Abstieg in die C-Liga noch verhindern zu können. Denn der Abstand zum rettenden zwölften Platz beträgt nur vier Zähler.

Vor der Spielzeit verließen einige wichtige Akteure den Verein. Zudem wurde die zweite Mannschaft abgemeldet. „Es sieht zwar nicht günstig für uns aus, aber wir geben uns definitiv nicht auf. Wir rechnen uns noch realistische Chancen auf den Ligaverbleib aus. Aber es wird nicht einfach“, sagt Trainer Rolf Eschenbrücher, der als Spieler sowie als Coach der zweiten Mannschaft in Schottheide tätig war. Seit Saisonbeginn ist er für das erste Team verantwortlich.

Die Schwarz-Roten feierten ihren bislang einzigen Sieg kurz vor der Winterpause beim 4:2 gegen Siegfried Materborn II. Ansonsten stehen drei Remis und elf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 26:59 in der Bilanz. Alleine 24 Gegentreffer kassierte das Team in den Partien gegen die Mannschaften auf den Plätzen eins bis drei.

Vielfältige Probleme

Als Gründe für das bislang schlechte Abschneiden nennt er die Verletzungen von wichtigen Akteuren, fehlendes Glück, mangelnde Ausdauer sowie vier Partien, die mit nur einem Tor Unterschied verloren wurden. Ein Faktor ist sicherlich auch, dass der Verein seinen Platz an der Kuhstraße derzeit renoviert und deshalb das Training sowie die Heimspiele auf dem Kunstrasen in Nütterden absolviert werden. „Unser Platz war ein Acker. Aber jetzt fehlt die Heimspiel-Atmosphäre. Die Absprache mit dem SV Nütterden läuft hervorragend“, sagt Eschenbrücher, der die Trainingsbeteiligung seiner Kicker in Ordnung findet.

Er hat zwar nur ein kleines Aufgebot. In der Regel stehen ihm 17 Akteure zur Verfügung. „Doch der Kader ist gut genug für die B-Liga“, so der Trainer. Die interne Torschützenliste führen Kevin Flintrop, Jonas Klumpe und Marcel Krüß mit jeweils fünf Treffern an. Das Team ist seit einigen Tagen wieder im Training, um fit für die Mission Klassenerhalt zu werden.