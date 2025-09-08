 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Für den TuS Maulburg, hier mit Luca Wilhelm (links), gab es beim SV Schopfheim (hier Leo Albrecht) nichts zu holen.
Für den TuS Maulburg, hier mit Luca Wilhelm (links), gab es beim SV Schopfheim (hier Leo Albrecht) nichts zu holen. – Foto: Gerd Gründl

SV Schopfheim zeigt im Derby, "wer Herr im Haus ist"

In der Fußball-Kreisliga A West schlägt der SV Schopfheim den TuS Maulburg mit 7:0.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A West
Bellingen II
Binzen II
SG Malsb.-Marz.
K. Wiesental

Der TuS Kleines Wiesental bestätigt seinen Auftaktsieg, auch weil der Trainer ein goldenes Händchen beweist.

Bereits am zweiten Spieltag empfing der SV Schopfheim den Lokalrivalen TuS Maulburg. Für den neuen Trainer Fatih Cam verlief die Liga-Heimpremiere überaus erfreulich, stand am Ende doch ein 7:0 zu Buche. Selbst ältere Fans des Vereins konnten sich kaum an einen ähnlich hohen Pflichtspiel-Heimsieg erinnern. "Wir haben von Beginn an gezeigt, wer Herr im Haus ist", sagte Fatih Cam. "Die Spieler waren bereit und hochmotiviert. Unsere Defensive hat kaum eine Möglichkeit zugelassen, die Offensive hat sich viele Chancen erarbeitet." Das Bilderbuchwetter lockte eine ansprechende Zuschauerkulisse ins Oberfeldstadion, und Cams Elf setzte mit dem Erfolg ein frühes Highlight in der Saison.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 08.9.2025, 20:25 Uhr
Jürg Schmidt (BZ)Autor