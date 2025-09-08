SV Schopfheim zeigt im Derby, "wer Herr im Haus ist"

Bereits am zweiten Spieltag empfing der SV Schopfheim den Lokalrivalen TuS Maulburg. Für den neuen Trainer Fatih Cam verlief die Liga-Heimpremiere überaus erfreulich, stand am Ende doch ein 7:0 zu Buche. Selbst ältere Fans des Vereins konnten sich kaum an einen ähnlich hohen Pflichtspiel-Heimsieg erinnern. "Wir haben von Beginn an gezeigt, wer Herr im Haus ist", sagte Fatih Cam. "Die Spieler waren bereit und hochmotiviert. Unsere Defensive hat kaum eine Möglichkeit zugelassen, die Offensive hat sich viele Chancen erarbeitet." Das Bilderbuchwetter lockte eine ansprechende Zuschauerkulisse ins Oberfeldstadion, und Cams Elf setzte mit dem Erfolg ein frühes Highlight in der Saison.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.