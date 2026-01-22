SV Schopfheim will an die Tabellenspitze

Der SV Schopfheim hat seine Mannschaften zur Rückrunde der laufenden Kreisliga-Saison namhaft verstärkt und möchte nun voll angreifen: Das Team von Trainer Fatih Cam, aktuell Tabellendritter der Kreisliga A West, will den Blick auf die Tabellenspitze richten. Zum Trainingsstart am zurückliegenden Dienstag gab sich der Coach kämpferisch und zuversichtlich: „Nach der starken Hinrunde und den gezielten Verstärkungen im Winter gibt es für uns kein Verstecken mehr“, zitiert der SV Schopfheim Fatih Cam in einer Pressemitteilung. „Wir wollen den Schwung nutzen und die Tabellenspitze direkt angreifen. Der dritte Platz ist ein hervorragendes Fundament, aber wir sind ehrgeizig genug, jetzt nach dem Maximum zu streben.“

Der SVS untermauert seine Ambitionen mit zahlreichen namhaften Neuzugängen, von denen die meisten zum Trainingsstart auch bereits auf dem Platz standen, allen voran Serkan Korkmaz, der einst beim SV Schopfheim ausgebildet wurde und über Stationen beim FC Basel, beim FC Wil, beim SV Weil und beim FSV Rheinfelden nun zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist. Der 29-Jährige soll zum neuen Dreh- und Angelpunkt im Schopfheimer Spiel werden. Mit ihm schnürten am Dienstag auch drei weitere Rückkehrer bereits die Fußballschuhe: Mohammed Kassem, der vom Landesligist aus Rheinfelden zu den Blau-Weißen stößt, Sergio Cammarano kehrt vom FC Zell zurück und Yavuzhan Orhan vom SV Weil. „Wir wollen der Devise treu bleiben, dass sich unsere Spieler mit dem SVS identifizieren können“, so Fatih Cam. Daher haben die allermeisten der Neuzugänge auch Schopfheimer Vergangenheit. Ersin Demircan (FC Wallbach) und Bünyamin Sahin (FC Steinen) komplettieren die Neuzugänge der „Ersten“. Im Team fehlt lediglich Liam Da Silva Maisel, der zum FC Hausen abwanderte. „Unser Anspruch ist es, jedes Spiel mit der nötigen Dominanz anzugehen, Konstanz zu zeigen und diese Rückrunde zur Krönung unserer bisherigen Arbeit zu machen“, sieht sich Coach Fatih Cam gerüstet für die Aufholjagd in der Rückrunde, in der die Schopfheimer den FSV Rheinfelden II (einen Punkt vor dem SVS) und natürlich den Spitzenreiter TuS Kleines Wiesental (vier Punkte vorne) einholen und überholen möchten. „Am Ende“, so der Wunsch des Trainers, „wollen wir ganz oben stehen.“