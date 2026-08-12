SV Schopfheim: Warum Yusuf Cam gut ohne Strafenkatalog leben konnte

Aufstieg mit Schopfheim: Yusuf Cam | Foto: Matthias Konzok

Die Fußballer des SV Schopfheim kehren nach 15 Jahren in die Bezirksliga zurück. Aufstiegskapitän Yusuf Cam spricht im Aufsteigerporträt über Druck und Vaterfiguren.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV Schopfheim − Aufsteiger in die Bezirksliga. Als Vizemeister der Kreisliga A West setzten sich die SVS-Fußballer in den Aufstiegsspielen mit zwei Siegen gegen die Spvgg. Wutöschingen durch. Aufstiegskapitän Yusuf Cam, der den Verein nach der Saison verlassen hat, blickt zurück.

Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

„Aus einem Abstiegskandidaten wurde ein Aufsteiger, trotz interner Rückschläge.“ Als ich im Sommer in Schopfheim unterschrieb, war das Ziel, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ich war überzeugt: Auch mit der Erfahrung meines Bruders Fatih als Trainer bringen wir einiges voran, trotz der Abgänge.