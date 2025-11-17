SV Schopfheim verzweifelt im Gipfeltreffen am TuS-Torwart

In der Fußball-Kreisliga West besiegt Spitzenreiter TuS Kleines Wiesental den Verfolger SV Schopfheim mit 1:0. Im Duell des TuS Binzen II gegen FC Bad Bellingen II muss der Schiedsrichter deeskalieren.

Sowohl Benjamin Bechtel vom TuS Kleines Wiesental als auch sein Trainerkollege auf Seiten des SV Schopfheim, Fatih Cam, lobten die Leistung von Schiedsrichter Ridvan Inci im Spitzenspiel. Cam empfand die Gelb-Rote Karte gegen Emre Kuytan (73.) allerdings zu hart. Ärgerlich aus seiner Sicht: Denn aus dem folgenden Freistoß resultierte der 1:0-Siegtreffer für den TuS; der eingewechselte Finn Kuttler schob ein.

„Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben aber nach 20 Minuten den Faden verloren, und dann war der TuS besser drauf“, berichtete Fatih Cam. Dem pflichtete Bechtel bei: „Die erste Halbzeit geht an uns, wir hatten einige Chancen.“ Tim Kröhnke etwa hatte Pech mit einem Lattenschuss, Dustin Weißenberger scheiterte im Eins-gegen-eins an SVS-Torwart Yasin Tümen, Jakob Kuny wurde in einer ähnlichen Situation ausgebremst.