SV Schopfheim verpflichtet Torwart-Routinier Norman Berger

Reiner Ratz (links) heißt Norman Berger im Oberfeldstadion willkommen. | Foto: Nicolai Kapitz

Der SV Schopfheim macht für die kommende Saison die ersten Neuzugänge klar: Der Tabellenzweite der Kreisliga A West verpflichtet Torhüter Norman Berger vom FC Steinen-Höllstein. Der 32-Jährige kommt mit jeder Menge Erfahrung ins Oberfeld; stand er doch in der Region schon für zahlreiche Teams zwischen den Pfosten, so etwa beim SC Haagen und beim FC Hauingen sowie beim TuS Lörrach-Stetten. In der aktuellen Saison ist Berger Stammkraft beim Steinener Team aus dem Wiesentalstadion und überzeugte mit starken Paraden – nicht zuletzt im Heimspiel gegen den SVS vor wenigen Wochen. „Wir sind stolz, einen absoluten Leistungsträger für die Torwartposition nach Schopfheim holen zu können“, zitiert der SV Schopfheim Reiner Ratz, den Sportlichen Leiter, in einer Pressemitteilung.