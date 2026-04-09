SV Schopfheim verlängert seinen Trainerteams

Weiterhin Weggefährten bleiben (von links) Sebastian Bormann (Vorstand Aktivsport), Reiner Ratz (Sportlicher Leiter), Fatih Cam (Cheftrainer erste Mannschaft), André Besel (Cheftrainer zweite Mannschaft) und Florian Strauch (Stellvertretender Sportlicher Leiter). | Foto: SV Schopfheim

Der SV Schopfheim setzt auf Kontinuität auf seinen Trainerbänken: Der Sportverein hat in dieser Woche die Verlängerung der Zusammenarbeit mit den Trainerteams beider Aktivmannschaften unter Dach und Fach gebracht. Dies teilte der A-Kreisligist am Donnerstag mit. Somit wird Fatih Cam die erste Mannschaft weiterhin betreuen, im Zusammenspiel mit seinem Stab um die Co-Trainer Massimo Stefanelli, Jürgen Itzin, Sergei Triller und Co-Spielertrainer Serkan Korkmaz.

„Wir sehen die Entwicklung, die Fatih mit der Mannschaft gemacht hat, sehr positiv“, wird Sebastian Bormann, Vorsitzender des SVS für den Aktivsport, in der Pressemitteilung zitiert. „Den eingeschlagenen Weg wollen wir fortsetzen.“ Die „Erste“ hat trotz personeller Engpässe am Ende der Hinrunde in der Kreisliga A den dritten Platz belegt, in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Im Winter wurde das Team namhaft verstärkt, unter anderem durch die Rückkehrer Korkmaz, Sergio Cammarano und Yavuz Orhan. Als Saisonziel wurde im Oberfeld daher auch der Aufstieg ausgerufen. „Dafür werden wir weiterhin alles tun“, so Cheftrainer Fatih Cam. „Mir geht es darum, mit meinem Heimatverein Erfolg zu haben.“