SV Schopfheim verlängert seinen Trainerteams

Der SV Schopfheim setzt auf Kontinuität auf seinen Trainerbänken: Der Sportverein hat in dieser Woche die Verlängerung der Zusammenarbeit mit den Trainerteams beider Aktivmannschaften unter Dach und Fach gebracht. Dies teilte der A-Kreisligist am Donnerstag mit. Somit wird Fatih Cam die erste Mannschaft weiterhin betreuen, im Zusammenspiel mit seinem Stab um die Co-Trainer Massimo Stefanelli, Jürgen Itzin, Sergei Triller und Co-Spielertrainer Serkan Korkmaz.
„Wir sehen die Entwicklung, die Fatih mit der Mannschaft gemacht hat, sehr positiv“, wird Sebastian Bormann, Vorsitzender des SVS für den Aktivsport, in der Pressemitteilung zitiert. „Den eingeschlagenen Weg wollen wir fortsetzen.“ Die „Erste“ hat trotz personeller Engpässe am Ende der Hinrunde in der Kreisliga A den dritten Platz belegt, in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Im Winter wurde das Team namhaft verstärkt, unter anderem durch die Rückkehrer Korkmaz, Sergio Cammarano und Yavuz Orhan. Als Saisonziel wurde im Oberfeld daher auch der Aufstieg ausgerufen. „Dafür werden wir weiterhin alles tun“, so Cheftrainer Fatih Cam. „Mir geht es darum, mit meinem Heimatverein Erfolg zu haben.“
Auch auf der Bank der „Zweiten“ kann der SVS weiter auf einen Erfolgsgaranten zählen: Cheftrainer André Besel wird die Kreisliga-B-Mannschaft auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Co-Trainer Armin Lehmann betreuen. Besel hatte die Schopfheimer Reserve in der Winterpause 2023/2024 übernommen und im vergangenen Jahr zur Meisterschaft in der Kreisliga C und damit zum Aufstieg geführt.
In der aktuellen Saison gelangen dem Aufsteiger in der B-Klasse bereits zahlreiche überraschende Siege, der SVS II liegt auf einem stabilen siebten Tabellenplatz und möchte unter die Top Fünf in der Tabelle. „André Besel hat mit der Mannschaft eine fantastische Entwicklung hingelegt“, erklärt Sport-Vorstand Sebastian Bormann. „Um Erfolg zu haben, ist ein funktionierender Unterbau mit der zweiten Mannschaft unerlässlich. Wir sind stolz, auch hier Konstanz zu haben.“
Generell sieht die Sport-Vorstandschaft um Bormann sowie den Sportlichen Leiter Reiner Ratz und Stellvertreter Florian Strauch den SVS auf einem guten Weg, die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Gespräche mit den Spielern laufen derzeit. Auch hier blickt der SV Schopfheim optimistisch in die Zukunft.