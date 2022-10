SV Schopfheim und TuS Kleines Wiesental auf dem Vormarsch

Der FC Hauingen und die Verbandsliga-Reserve des FV Lörrach-Brombach verteidigten mit ihren Heimsiegen die Verfolgerrollen in der Fußball-Kreisliga A West. Der SV Schopfheim feierte mit dem 4:1 gegen Herten II den fünften Sieg in Folge.

Es sei nicht das beste Spiel seiner Elf gewesen, fand Uwe Kraehling vom Schopfheimer Trainerteam, der Erfolg falle unter die Kategorie „Arbeitssieg“. „Einer jungen Mannschaft wie unserer muss man Höhen und Tiefen zugestehen“, führte er aus. „Sie ist ja trotzdem schon in ihrer Entwicklung so weit, ein solches Spiel zu gewinnen.“ Nach der frühen Führung (10.) betrieb Schopfheim viel Chancenwucher und musste nach einer Unachtsamkeit in der 27. Minute das 1:1 hinnehmen.

Fotos auf FuPa Südbaden: SV Schopfheim triumphiert über den SV Herten II

Die zweite Halbzeit war erst vier Minuten alt, als der SV Schopfheim erneut in Führung ging und diese nicht wieder hergab. „Wir haben so lange geduldig gespielt, bis der Sieg feststand“, erklärte Kraehling. Bester Spieler auf dem Platz war für ihn Rechtsverteidiger Ledjano Kacaj. Der junge Albaner sei seit einigen Wochen voll in der Mannschaft integriert und spiele „einen guten Part“.

TuS Kleines Wiesental mit dem dritten Sieg in Serie

Der TuS Kleines Wiesental zog durch den unerwartet klaren 5:0-Heimsieg am Tabellennachbarn Bosporus FC Friedlingen vorbei. Für TuS-Trainer Joachim Boos ging das Resultat in Ordnung: „Wir haben nichts zugelassen, außer einem Freistoß beim Stand von 3:0“, den aber habe Torhüter Peter Bechtel hervorragend pariert. „Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, die Auswertung hätte aber besser sein können. Trotzdem sind wir mit einem beruhigenden 3:0-Vorsprung in die Pause gegangen. Am Ende war das 5:0 verdient.“

Der TuS blieb zum fünften Mal in Folge ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis) und spielte zum dritten Mal hintereinander zu Null. Obgleich Boos schwerwiegende Personalprobleme beklagte, blickt er daher guten Mutes auf die kommenden Partien.