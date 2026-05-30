SV Schopfheim und Trainer Fatih Cam trennen sich nach der Saison

Dirigiert Fatih Cam den SV Schopfheim vor seinem Abschied noch in die Bezirksliga? | Foto: Matthias Konzok

Der SV Schopfheim und sein derzeitiger Trainer Fatih Cam werden nach der aktuellen Saison getrennte Wege gehen. In mehreren Gesprächen zwischen der Sportlichen Leitung und dem Coach kam die Entscheidung zur Trennung, so der SVS in einer Pressemitteilung. „Zur Frage, wie sich der SV Schopfheim sportlich und als Verein konkret weiterentwickeln will, gab es unterschiedliche Ansichten“, so Sebastian Bormann, Vorsitzender Aktivsport des SV Schopfheim.

„Zunächst aber haben wir ein gemeinsames Ziel: Die Saison so gut wie möglich zu beenden und den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Daran werden wir gemeinsam mit Fatih Cam und der Mannschaft bis zum Schluss vereint arbeiten.“ Der SVS würdigt ausdrücklich das große Engagement des Coachs, der die erste Mannschaft in der Kreisliga A zu einem Spitzenteam geformt hat und zahlreiche namhafte Neuzugänge ins Team integrieren konnte. Derzeit liegt der SV Schopfheim auf Platz zwei der Kreisliga A West und wäre damit in der Aufstiegsrelegation antrittsberechtigt. Wer auf Fatih Cam auf der SVS-Trainerbank folgen soll, wird der SV Schopfheim zeitnah bekanntgeben.