SV Schopfheim und FC Hausen lassen den TuS Kleines Wiesental ziehen

Begegnung auf Augenhöhe: der Schopfheimer Sergej Triller (links), früher Kapitän des FV Lörrach-Brombach, gegen Timo Adelmann vom FC Hausen | Foto: Gerd Gründl

Ist das die Vorentscheidung? Der TuS Kleines Wiesental hat die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A West ausgebaut. Der TuS Binzen II ärgert sich beim 2:2 in Eichsel über zwei nicht anerkannte Tore.

„Wir haben ein starkes Spiel abgeliefert und waren die bessere Mannschaft“, meinte Michael Brunner, der Trainer des FC Hausen (FCH), nach dem 2:2 im Derby beim SV Schopfheim. „Sogar die gegnerischen Fans haben uns zu der Leistung gratuliert und sagten, wir hätten den Sieg verdient gehabt. Schade, dass es nicht gereicht hat.“ Bitter für den FCH waren die Verletzungen von Alexander Mößner (ohne Gegnereinwirkung) und von Niclas Boos, der sich in einem Kopfballduell eine Gehirnerschütterung zuzog. Brunner lobte die Anteilnahme der Schopfheimer, die über die Sozialen Medien Genesungswünsche ausrichteten.

Die Heimelf ließ in Durchgang eins vor allem offensiv einiges vermissen. „Wir haben in der gegnerischen Hälfte den Ball nicht halten können“, gab SVS-Trainer Fatih Cam zu. Vieles sei dem Zufall geschuldet gewesen – selbst das 1:0 sei aus einer missglückten Flanke resultiert. Gästekapitän Timo Adelmann markierte kurz vor der Pause mit einer „35-Meter-Rakete“ (Michael Brunner) den Ausgleich. In der 67. Minute brachte Marco Fritzsche nach einem Freistoß den FC Hausen gar in Führung. Fatih Cam musste reagieren, wechselte seinen Bruder Yusuf und – nachdem sich Rechtsverteidiger Samuel Spada verletzt hatte – auch sich selbst ein.