SV Schopfheim siegt bei Spvgg. Wutöschingen dank doppelten Blitzstarts

„Jeden Zweikampf angenommen“: Bilal Cam (links), Kapitän des SV Schopfheim, im Duell mit Patrick Budde, dem Spielführer der Spvgg. Wutöschingen | Foto: Matthias Konzok

Der SV Schopfheim gewinnt das Hinspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga mit 2:0. Die Gäste stehen lange defensiv stabil, ehe die Spvgg. Wutöschingen am Drücker ist.

Als wären Temperaturen jenseits der 30 Grad unter der knallenden Sonne nicht schon Herausforderung genug, liefen die Fußballer der Spvgg. Wutöschingen auf dem Rasen immer wieder gegen eine weiße Wand. Sie konnten sich strecken und mühen, es war kein Durchkommen. Der SV Schopfheim dominierte seine Defensivzweikämpfe, mit Überzeugung, Physis und der Gier nach dem Ball kauften die Verteidiger der Wutöschinger Offensive den Schneid ab. "Die Viererkette hat überragend agiert, jeden Zweikampf angenommen", lobte später SVS-Trainer Fatih Cam.

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