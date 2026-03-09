SV Schopfheim gewinnt mit Zusatz-Movitation das Topspiel

Fußballakrobatik im Topspiel: Ledjano Kacaj vom SV Schopfheim (rechts) mit dem Fallrückzieher gegen Matthias Hoffmann (FSV Rheinfelden II) | Foto: Gerd Gründl

In der Fußball-Kreisliga A West trennen sich die Reserven des FV Lörrach-Brombach und des FC Bad Bellingen unentschieden (4:4). Der FC Wallbach unterliegt beim stark besetzten TuS Binzen II mit 0:4.

Fatih Cam, der Trainer des SV Schopfheim, hatte zum Rückrundenauftakt damit gerechnet, dass das Kreisliga-Team des FSV Rheinfelden II angesichts der Personalnot mit Fußballern aus dem Landesliga-Kader aufstocken würde. „Wir waren aber doch verwundert, wie viele aus der ersten Mannschaft dabei waren“, kommentierte er die Aufstellung der Gäste im Topspiel. „Unsere Motivation war umso größer.“

FSV-Sportchef Stephan Leipert gab zu bedenken: „Die Mannschaft hat in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt, das hat man auch gemerkt.“ Angeleitet wurde das FSV-Team von Arianit Metaj; der 32-Jährige war bis zur Winterpause als spielender Cotrainer für den Ligakonkurrenten FC Wallbach tätig und hat nun die Nachfolge von Tolga Polat (Rücktritt während der Wintervorbereitung) angetreten.