SV Schopfheim: Eric Fiedler und Viktor Lehmann übernehmen Reserve

Aktiv-Vorsitzender Sebastian Bormann (Mitte) präsentiert das Trainerteam für die zweite Mannschaft mit Eric Fiedler (links) und Viktor Lehmann. | Foto: SV Schopfheim

Der SV Schopfheim stellt auch die Reservemannschaft neu auf und setzt dabei auf eine interne Lösung: Eric Fiedler und Viktor Lehmann übernehmen als Duo die Trainerfunktion in der „Zweiten", wie der SVS mitteilte. "Beide sind gleichzeitig auch aktive Spieler und dem SV Schopfheim schon lange verbunden. Eric Fiedler verfügt über viel Erfahrung aus erster und zweiter Mannschaft in allen drei Kreisligen. Der 31-jährige Außenverteidiger gilt in Mannschaft und Verein als Identifikationsfigur. Viktor Lehmann ist ebenfalls einer der konstanten Leistungsträger im Team. Der 32-Jährige ist auf dem Feld als Flügelstürmer aktiv. Beide sollen das Team in der kommenden Saison stabil halten und möglichst den Erfolg aus der zurückliegenden Saison wiederholen, als der SVS II in der Kreisliga B souverän die Klasse hielt", heißt es seitens der Schopfheimer.