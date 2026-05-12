SV Schöning tütet Meisterschaft im Topspiel ein von Luca Oelschläger · Heute, 13:34 Uhr · 0 Leser

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Im Topspiel der Kreisliga B1 Paderborn hat sich der SV Schöning mit einem deutlichen 6:0-Erfolg gegen den direkten Verfolger aus Tudorf durchgesetzt und damit vorzeitig die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Kreisliga A gesichert. Bereits im Vorfeld der Partie war die Ausgangslage klar: Ein Sieg würde für Schöning aufgrund des dann gewonnen direkten Vergleichs die Entscheidung im Titelrennen bedeuten.

Die Gastgeber traten von Beginn an dominant auf und machten früh deutlich, dass sie das Spiel für sich entscheiden wollten. Bereits nach zehn Minuten brachte Jonas Sander sein Team mit einem sehenswerten Kopfball in Führung. In der Folge blieb Schöning spielbestimmend und baute die Führung bis zur Halbzeit auf 3:0 aus. Auch im zweiten Durchgang ließ der Tabellenführer nichts anbrennen und erhöhte konsequent auf den 6:0-Endstand. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und hoher Effizienz vor dem Tor unterstrich Schöning seine Spitzenposition eindrucksvoll.