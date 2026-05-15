– Foto: Rocco Bartsch

SV Schöneseiffen – SV Nierfeld 2:4

Auf dem rutschigen Untergrund bei Regen- und Hagelschauern war kein gutes Spiel zu

erwarten, beide Faktoren begünstigten das schnelle und schnörkellose Spiel der grün-

weißen Gastgeber. Und wir gingen sogar in Führung, als Niclas Hampel sich vor dem Tor

energisch durchsetzen konnte. Aber sowohl vorher als auch nachher hatten die

Einheimischen auch klare Chancen, so dass der Halbzeitstand von 1:1 durchaus gerecht

war. In der 2. Halbzeit spielten wir mit dem starken Wind, doch lagen wir schon bald

zurück, weil Schöneseiffen nach einem abgewehrten Ball stärker nachsetzte. Zum Glück

war da noch lange zu spielen, zum Glück wurden wir nicht hektisch, sondern schafften es

nach mehreren Fehlversuchen dann doch, das Spiel zu drehen. Zunächst eine Kombination

flach in die Box, dann ein schöner Steckpass mit überlegtem Abschluss, dann eine Super-

Vorlage von Jonas Küpper von rechts – und jedes mal war Marlon Vogt zur Stelle. Das

nennt man bekanntlich Hat-Trick. Der Jubel nach Spielschluss ging im Hagel unter! Großer

Wermutstropfen die schwere Verletzung von Kapitän Luca Bläser,dem wir nur gute

Besserung wünschen können.

Und am Sonntag (15.15.Uhr) kommt der SV Frauenberg