SV Schönenbach bleibt unantastbar – Rheindörf auf Tuchfühlung

Die SpVg Rheindörfer bleibt der ärgste Verfolger von Tabellenführer SV Schönenbach. Beim 1:4-Auswärtssieg über den SC Schwarz-Weiß Köln setzte sich das Team von Trainer Sebastian Tillmann verdient durch. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die Spitze – die Rheindörfer bleiben ungeschlagen und in Topform.
Schon in der Anfangsphase stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte David Meyes sicher zum 0:1 (4.), ehe Marcel Dawidowski nach 22 Minuten auf 0:2 erhöhte. Die Gastgeber haderten jedoch mit dem frühen Strafstoß. SW-Trainer Sven Müller meinte dazu: „Wir sind die ersten 20 Minuten nur schwer ins Spiel gekommen, bekommen da einen Elfmeter gegen uns, bei dem wir uns alle einig sind, dass es im Leben keiner ist.“
Danach fand Schwarz-Weiß Köln besser in die Partie und erarbeitete sich Chancen, die der starke Rheindörfer-Keeper parierte. Kurz vor der Pause traf Francesco Antonucci zum 1:2 (45.+3) und brachte die Hausherren zurück ins Spiel.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen – bis zwei Standardsituationen die Entscheidung brachten. Batuhan Yigit Palaz köpfte nach einer Ecke zum 1:3 ein (67.), Lukas Bauer sorgte per Kopf nach einem Freistoß für den Endstand (82.). Müller haderte mit der Verteidigung dieser Szenen: „Bei beiden Standard-Gegentoren gehen wir nicht einmal hoch. Schlussendlich entscheiden die Rheindörfer das Ding dadurch.“
Rheindörfer-Trainer Sebastian Tillmann zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Nach einem starken Start, in dem wir griffig waren und den Ball richtig gut haben laufen lassen, konnten wir früh mit 2:0 in Führung gehen. Danach haben wir kurzzeitig etwas den Faden verloren, aber nach der Pause kamen die Jungs mit der richtigen Energie und viel Entschlossenheit aus der Kabine.“
Besonders beeindruckt war er von der Breite seines Kaders: „Wir müssen quasi Woche für Woche zwei- bis dreimal wechseln und haben dabei keinen Qualitätsverlust. Das spricht für Charakter, Trainingsqualität und Teamgeist.“
Mit dem deutlichen Erfolg unterstreichen die Rheindörfer ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen. Tillmann blickt bereits auf das kommende Topspiel: „Mit diesem Gefühl und dieser Geschlossenheit gehen wir nun voller Zuversicht in die Trainingswoche und freuen uns auf das Duell mit Deutz.“
Der SV Schönenbach hat im Spitzenspiel der Bezirksliga 1 seine beeindruckende Siegesserie fortgesetzt. Mit einem 1:0-Heimerfolg gegen den bis dahin ungeschlagenen SSV Jan Wellem feierte die Mannschaft von Trainer Matthias Siebertz den neunten Sieg im neunten Spiel und fügte den Gästen die erste Niederlage der Saison zu.
Vor rund 100 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein umkämpftes und spielerisch anspruchsvolles Duell – allerdings ohne die ganz großen Tormöglichkeiten. Das einzige Tor des Tages erzielte Astrit Dauti in der 61. Minute, der einen Freistoß direkt verwandelte und den Spitzenreiter auf Siegkurs brachte.
Jan Wellem hielt über weite Strecken gut dagegen, kam zu wenigen guten Möglichkeiten, scheiterte aber an der Chancenverwertung. In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal alles, fanden jedoch keinen Weg durch die kompakte Schönenbacher Defensive.
Trotz der Niederlage zeigte sich SSV-Trainer Alexander Voigt zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Es war ein enges Spiel, ein hitziges Spiel. Ein Spiel auf vernünftigem Bezirksliganiveau“, bilanzierte er.
Er hob den kämpferischen Einsatz seiner Spieler hervor: „Wir haben uns unter den aktuellen Umständen wirklich gut präsentiert. Wenn man bedenkt, dass viele Spieler unter der Woche gar nicht trainiert haben und sich erst Sonntag fit gemeldet haben, muss man schon wirklich den Hut davor ziehen, wie die Jungs da Gas gegeben haben.“
Sein Team habe sich „90 Minuten lang mit allem gewehrt, was im Tank war“, so Voigt weiter. Trotz der sich bietenden Torchancen habe man sich nicht belohnen können: „Wenn du davon keine machst, dann kannst du so ein Spiel auch nicht gewinnen.“
Während Jan Wellem nach der ersten Saisonniederlage auf Platz fünf bleibt, baute Schönenbach seine makellose Bilanz weiter aus. Neun Spiele, neun Siege – der Tabellenführer präsentiert sich weiter in beeindruckender Verfassung und bleibt das Maß aller Dinge in der Liga. Voigt blickte trotz des Resultats optimistisch nach vorn: „Wir schütteln uns jetzt einmal und starten morgen in die neue Woche mit der Vorbereitung aufs nächste Spiel.“
Die DJK Südwest Köln bleibt auch im siebten Ligaspiel in Serie ungeschlagen. Durch den 4:2-Heimerfolg gegen Schlusslicht SC Brühl festigte die Mannschaft von Trainer Daniel Errens den vierten Tabellenplatz. Brühl hingegen wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg und bleibt mit drei Punkten Letzter der Bezirksliga 1.
Die Gäste aus Brühl erwischten den besseren Beginn, bestimmten die Anfangsphase und erspielten sich zwei klare Chancen – darunter ein Pfostentreffer. „Wir sind super reingekommen und haben uns in den ersten zehn bis fünfzehn Minuten auch zwei klare Torchancen erarbeitet“, sagte Brühls Interimstrainer Ganesh Pundt.
Doch zwei individuelle Fehler brachten die Wende. Südwest profitierte zunächst von einer kuriosen Szene: Nach einer Doppelberührung des Brühler Keepers im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf indirekten Freistoß – Maximilian Schmidt versenkte den Ball sehenswert in den Winkel (17.). Nur acht Minuten später unterlief Christos Stafidis ein Eigentor zum 0:2.
Brühl zeigte jedoch Moral. Nach einem Ballverlust im Aufbau der Gastgeber nutzte Oscar Von Lehmann die Gelegenheit und verkürzte noch vor der Pause auf 1:2 (36.). „Wir sind nach den Fehlern kurz geschwommen, sind aber verdient zurückgekommen“, so Pundt.
Südwest kam hellwach aus der Kabine. Leonhard Breer traf in der 46. Minute zum 3:1, nur fünf Minuten später erhöhte Lenard Stephen auf 4:1. „Die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit waren dann wirklich ein anderes Gesicht“, erklärte Errens. „Henrik Graf bedient zweimal fantastisch die Torschützen, sodass es früh 4:1 steht.“
Kurz darauf sorgten mehrere Platzverweise für Hektik: Stephen sah in der 56. Minute Gelb-Rot, in der Nachspielzeit folgten zwei weitere Platzverweise (Nowak und Álvarez Koch). Brühl kam durch Stafidis zwar noch einmal auf 2:4 heran, doch auch in Unterzahl verteidigte Südwest den Vorsprung souverän.
„Kompliment an meine Mannschaft, die über 30 Minuten in Unterzahl wenig zugelassen und das Spiel gut zu Ende gebracht hat“, lobte Errens. Besonders freute er sich über das Comeback von Ruben Studhalter, der nach anderthalb Jahren Verletzungspause wieder auflief.
Interimstrainer Pundt sprach von einer Partie, in der „mehr drin gewesen wäre“. Seine Mannschaft habe „spielerisch mindestens auf Augenhöhe“ agiert, sei aber durch zu viele individuelle Fehler um den verdienten Lohn gebracht worden. „Bei so vielen individuellen Fehlern ist es schwer zu gewinnen“, resümierte er.
Im Heimspiel gegen den Heiligenhauser SV musste sich Deutz 05 mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Damit bleibt das Team von Trainer Markus Hilmer zwar auf dem dritten Tabellenplatz, doch der Rückstand auf Spitzenreiter Schönenbach ist auf sieben Punkte angewachsen.
Deutz erwischte den besseren Start und ging bereits in der 8. Minute durch Abderrahman Ben Haddou in Führung. Danach kontrollierten die Hausherren das Spiel und erspielten sich mehrere Chancen, um den Vorsprung auszubauen. Nach dem Seitenwechsel kam Heiligenhaus mutiger aus der Kabine. In der 53. Minute traf Nico Mleczak zum Ausgleich – ein Treffer, der der Partie eine neue Dynamik verlieh.
Deutz drängte anschließend auf den Sieg, doch der starke HSV-Keeper Dominik Sturmberg parierte mehrfach glänzend und sicherte seinem Team den Punktgewinn.
Deutz-Sportchef Yilmaz Ardic zeigte sich zwar zufrieden mit dem Einsatz seiner Mannschaft, haderte aber mit der Chancenverwertung: „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Wir gehen verdient in Führung zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wird es noch körperlicher. Die ersten 15–20 Minuten waren wir nicht mehr ganz so griffig im Spiel, so müssen wir den Ausgleich hinnehmen. Im Anschluss haben wir genug Möglichkeiten, weitere Tore zu schießen, leider haben wir das nicht geschafft. ‚Man of the Match‘ war der gegnerische Torhüter Sturmberg.“
Auch HSV-Trainer Andy Esins war nach dem Punktgewinn nicht unzufrieden: „Wenn man es an den Torchancen festmacht, ist es sicherlich ein eher glücklicher Punkt. Mit Blick auf das Engagement und den Enthusiasmus, den unsere Mannschaft an den Tag gelegt hat, haben wir uns diesen Punkt redlich verdient“, so Esins.
Er hob ebenfalls die Leistung seines Torwarts hervor: „Ein Sonderlob für unseren Keeper Dominik Sturmberg, der uns kurz nach der Halbzeit und kurz vor Schluss den Punkt gesichert hat.“
Der CfB Ford Niehl bleibt in der Bezirksliga die Mannschaft der Stunde. Mit dem 2:1-Heimsieg gegen Germania Zündorf feierte das Team von Trainer Dogan Oymak den vierten Ligaerfolg in Serie und kletterte damit auf den achten Tabellenplatz.
Vor einer überschaubaren Zuschauerkulisse erwischte Ford Niehl den besseren Start. Nach 21 Minuten traf Miles Whitfield zur Führung, ehe Koray Karakaya kurz vor der Pause per Freistoß den Ausgleich für die Gäste erzielte (43.). In der 60. Minute sorgte dann Akin Bilgü mit einem feinen Heber über den Torwart für den entscheidenden Treffer.
Trainer Dogan Oymak sprach von einem „hart umkämpften Sieg“, bei dem sein Team leidenschaftlich verteidigte: „Wenn man ehrlich ist, hatte Zündorf über weite Strecken mehr vom Spiel – aber wir haben mit großer Leidenschaft dagegengehalten und immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne gesetzt. Am Ende treffen wir zweimal – und einmal mehr bestätigt Akin Bilgü seine überragende Form mit einer Vorlage und einem starken Heber über den Keeper.“
Trotz spielerischer Schwächen zeigte sich Oymak stolz auf die Entwicklung seiner Mannschaft: „Das war jetzt unser vierter Sieg in der Liga – plus der Erfolg im Pokal. Insgesamt sind wir seit fünf Spielen ungeschlagen. Wenn man bedenkt, dass wir davor fünf Partien in Folge verloren haben, zeigt das, wie stark die Jungs mental geblieben sind.“
Germania-Trainer Daniel Werken sprach von einer „sehr, sehr bitteren Niederlage“, obwohl sein Team über weite Strecken dominierte: „Wir kommen sehr gut ins Spiel, haben früh die Initiative ergriffen und gute Möglichkeiten, die wir aber nicht konsequent nutzen. Dann kassieren wir mit der ersten Chance von Niehl das 1:0 – das ist natürlich bitter und geht direkt in die Köpfe.“
Nach dem Ausgleich habe seine Mannschaft versucht, das Spiel an sich zu reißen, doch ein verlorenes Kopfballduell leitete schließlich die Entscheidung ein. „Ich würde sagen, es ist ein glücklicher Sieg für Niehl“, resümierte Werken, der dennoch lobende Worte fand: „Wir machen kein schlechtes Spiel. Heute war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung – wir müssen uns in den nächsten Wochen nur endlich belohnen.“ Lob gab es von Seiten Werkens auch für den Schiedsrichter: "Die Leistung des Schiedsrichters heute war sehr, sehr gut und ich finde es wichtig, dass man das auch mal erwähnt. Ich bin jemand, der sehr heißblütig unterwegs ist, deshalb ist mir das wichtig, das auch mal bei einer Niederlage zu sagen."
Während Ford Niehl mit viel Moral weiter klettert, steckt Germania Zündorf nach der fünften sieglosen Partie in Folge tief im Tabellenkeller fest. Doch zumindest an Einsatz und Leidenschaft mangelte es beiden Teams in dieser Partie nicht.
Ein intensives, emotionales und bis in die Nachspielzeit offenes Duell endete schließlich ohne Sieger: Der TV Hoffnungsthal und der FC Rheinsüd Köln trennten sich im Bezirksliga-Duell 2:2. Nach einer starken ersten Halbzeit der Gastgeber zeigten die Gäste Moral und glichen trotz Unterzahl spät aus.
Der TV Hoffnungsthal kam gut in die Partie und traf durch Moritz Petzke in der 24. Minute zur Führung, Luca-Simon Abrahams legte acht Minuten später nach – 2:0. Der TVH hatte das Spiel bis dahin komplett im Griff, wie Trainer Baran Dagdelen erklärte: „Die erste Halbzeit sind wir die klar bessere Mannschaft. Der Gegner hat keinen einzigen Torschuss, außer einem Freistoß, der keiner war – und den tritt der Kapitän super und knallt ihn uns in den Knick.“
Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie körperbetonter. Hoffnungsthal verpasste es, die Entscheidung herbeizuführen, während Rheinsüd zulegen konnte. Dagdelen ärgerte sich über die verpasste Vorentscheidung: „Trotz Chancen zum 3:1 haben wir das Spiel nicht brechen können. Der Gegner wurde mit zunehmender Dauer immer besser und hat in Unterzahl ein sehr gutes Spiel gemacht und wir haben leider den Faden verloren.“
Die Gäste mussten ab der 76. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen Marvin Störmann zu zehnt weiterspielen – und kämpften sich dennoch zurück. In der Nachspielzeit traf Jannik Eßer (90.) zum viel umjubelten Ausgleich.
Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer sprach von einem „sehr engen, ausgeglichenen, intensiven Spiel“. Zwar sei man nach gutem Beginn durch zwei Gegentore über Außen bestraft worden, doch der Anschlusstreffer kurz vor der Pause habe neuen Mut gegeben. „Wir kommen super aus der Halbzeit, müssen in den ersten zehn Minuten drei 100-prozentige Torchancen nutzen – tun wir aber nicht“, so Krämer. Trotz Unterzahl habe seine Mannschaft „mutig und offensiv weiter agiert“ und sich kurz vor Schluss „nicht unverdient selbst mit dem Ausgleich belohnt“.
Am Ende war man sich einig: „Das 2:2 war gerecht. Beide Teams haben alles reingeworfen und einen brutalen Kampf abgeliefert“, so Dagdelen. Rheinsüd bleibt damit zum dritten Mal in Folge ungeschlagen, während Hoffnungsthal mit der Punkteteilung den Vorjahressieg nicht wiederholen konnte.
Der SV Bergfried hat am Samstag in einer spektakulären Partie gegen den SV Frielingsdorf in letzter Sekunde einen Punkt gerettet. Beim 3:3-Unentschieden sorgte Sven Wilk in der Nachspielzeit für den Ausgleich. Für Frielingsdorf war es dagegen ein bitterer Nachmittag, nachdem man lange Zeit wie der sichere Sieger ausgesehen hatte.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Justin Ufer in der 28. Minute verdient in Führung. René Rekus glich für Bergfried zehn Minuten später aus, doch nach der Pause drehte erneut Ufer auf: Mit einem Doppelschlag (50., 58.) stellte der Angreifer auf 3:1 und schnürte seinen Dreierpack.
Doch Bergfried gab sich nicht auf. Ein Eigentor von Norman Lemke (72.) brachte das Team von Stefan Müller wieder heran. In der Nachspielzeit traf schließlich Kapitän Sven Wilk zum umjubelten 3:3-Ausgleich.
"Die Punkteteilung geht in Ordnung. Wenn man 3:1 führt, ist es natürlich bitter, wenn man in der letzten Minute den Ausgleich kassiert. Bergfried hat nach dem 3:1 mächtig Druck gemacht und wir konnten für keine Entlastung mehr sorgen", so Andreas Dreier, Coach des Aufsteigers, der aktuell vor personellen Problemen steht. "Wir gehen aktuell auf letzter Rille, viele Jungs spielen ohne wirklich regelmäßig trainiert zu haben. Das ist aktuell etwas schwierig."
Trainer Stefan Müller sprach nach dem Spiel von einer Partie mit Licht und Schatten:
„Wir waren am Drücker, müssen allerdings natürlich auch sagen, dass, wenn du das Tor in der 90. Minute machst, siehst du dich ja immer ein Stück weit glücklich. Aber glücklich und verdient – auch hinten raus. Die letzten 25 Minuten haben wir tolle Mentalität an den Tag gelegt.“
Zugleich zeigte sich der Coach selbstkritisch: „Wir machen leider drei fahrlässige Fehler, bei denen wir unachtsam sind und uns die Dinger selber reinhauen. Alle Tore waren vermeidbar, da müssen wir dringend dran arbeiten.“ Dennoch überwog bei Müller die Zufriedenheit: „Die Jungs wollen und arbeiten sehr gut mit. Ich bin mit dem Unentschieden zufrieden, auch wenn es für unsere aktuelle Situation zu wenig war.“
Am Ende stand für Bergfried ein hart erkämpfter Punktgewinn – und das Gefühl, nach Rückstand wieder Moral gezeigt zu haben. Frielingsdorf hingegen musste sich trotz Ufers Gala und einer 3:1-Führung mit einem Zähler begnügen.
Nach sieben sieglosen Spielen hat der Türkische FC Köln wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Durch einen Treffer tief in der Nachspielzeit gewann das Team von Trainer Andrew Sinkala beim FC Hürth II mit 1:0 und sicherte sich den zweiten Saisonsieg. Für die Gastgeber hingegen setzt sich der Negativtrend fort – die Mannschaft von Fabian Montabell wartet seit fünf Spielen auf einen Dreier.