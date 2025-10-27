SV Schönenbach bleibt unantastbar – Rheindörf auf Tuchfühlung

Im Titelrennen der Bezirksliga Staffel 1 Mittelrhein bleibt alles beim Alten – doch das Spitzenduo zeigt sich in bestechender Form. Tabellenführer SV Schönenbach feierte gegen den bislang ungeschlagenen SSV Jan Wellem seinen neunten Sieg im neunten Spiel, während Verfolger SpVg Rheindörfer mit einem 4:1-Auswärtserfolg bei Schwarz-Weiß Köln weiter Druck ausübt. Beide Teams unterstrichen eindrucksvoll ihre Ambitionen im Rennen um die Spitzenplätze und präsentierten sich defensiv stabil sowie eiskalt vor dem Tor. Hinter dem Spitzenduo formiert sich ein breites Verfolgerfeld.

Rheindörfer festigen Platz zwei Die SpVg Rheindörfer bleibt der ärgste Verfolger von Tabellenführer SV Schönenbach. Beim 1:4-Auswärtssieg über den SC Schwarz-Weiß Köln setzte sich das Team von Trainer Sebastian Tillmann verdient durch. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die Spitze – die Rheindörfer bleiben ungeschlagen und in Topform. Früher Doppelschlag legt den Grundstein Schon in der Anfangsphase stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte David Meyes sicher zum 0:1 (4.), ehe Marcel Dawidowski nach 22 Minuten auf 0:2 erhöhte. Die Gastgeber haderten jedoch mit dem frühen Strafstoß. SW-Trainer Sven Müller meinte dazu: „Wir sind die ersten 20 Minuten nur schwer ins Spiel gekommen, bekommen da einen Elfmeter gegen uns, bei dem wir uns alle einig sind, dass es im Leben keiner ist.“ Danach fand Schwarz-Weiß Köln besser in die Partie und erarbeitete sich Chancen, die der starke Rheindörfer-Keeper parierte. Kurz vor der Pause traf Francesco Antonucci zum 1:2 (45.+3) und brachte die Hausherren zurück ins Spiel. Rheindörfer eiskalt nach der Pause Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen – bis zwei Standardsituationen die Entscheidung brachten. Batuhan Yigit Palaz köpfte nach einer Ecke zum 1:3 ein (67.), Lukas Bauer sorgte per Kopf nach einem Freistoß für den Endstand (82.). Müller haderte mit der Verteidigung dieser Szenen: „Bei beiden Standard-Gegentoren gehen wir nicht einmal hoch. Schlussendlich entscheiden die Rheindörfer das Ding dadurch.“ Tillmann lobt Breite und Mentalität Rheindörfer-Trainer Sebastian Tillmann zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Nach einem starken Start, in dem wir griffig waren und den Ball richtig gut haben laufen lassen, konnten wir früh mit 2:0 in Führung gehen. Danach haben wir kurzzeitig etwas den Faden verloren, aber nach der Pause kamen die Jungs mit der richtigen Energie und viel Entschlossenheit aus der Kabine.“ Besonders beeindruckt war er von der Breite seines Kaders: „Wir müssen quasi Woche für Woche zwei- bis dreimal wechseln und haben dabei keinen Qualitätsverlust. Das spricht für Charakter, Trainingsqualität und Teamgeist.“ Mit dem deutlichen Erfolg unterstreichen die Rheindörfer ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen. Tillmann blickt bereits auf das kommende Topspiel: „Mit diesem Gefühl und dieser Geschlossenheit gehen wir nun voller Zuversicht in die Trainingswoche und freuen uns auf das Duell mit Deutz.“

Dautis Freistoßtreffer entscheidet Topspiel Der SV Schönenbach hat im Spitzenspiel der Bezirksliga 1 seine beeindruckende Siegesserie fortgesetzt. Mit einem 1:0-Heimerfolg gegen den bis dahin ungeschlagenen SSV Jan Wellem feierte die Mannschaft von Trainer Matthias Siebertz den neunten Sieg im neunten Spiel und fügte den Gästen die erste Niederlage der Saison zu. Enges und intensives Spitzenspiel Vor rund 100 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein umkämpftes und spielerisch anspruchsvolles Duell – allerdings ohne die ganz großen Tormöglichkeiten. Das einzige Tor des Tages erzielte Astrit Dauti in der 61. Minute, der einen Freistoß direkt verwandelte und den Spitzenreiter auf Siegkurs brachte. Jan Wellem hielt über weite Strecken gut dagegen, kam zu wenigen guten Möglichkeiten, scheiterte aber an der Chancenverwertung. In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal alles, fanden jedoch keinen Weg durch die kompakte Schönenbacher Defensive. Voigt lobt Einsatz und Moral seiner Mannschaft Trotz der Niederlage zeigte sich SSV-Trainer Alexander Voigt zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Es war ein enges Spiel, ein hitziges Spiel. Ein Spiel auf vernünftigem Bezirksliganiveau“, bilanzierte er. Er hob den kämpferischen Einsatz seiner Spieler hervor: „Wir haben uns unter den aktuellen Umständen wirklich gut präsentiert. Wenn man bedenkt, dass viele Spieler unter der Woche gar nicht trainiert haben und sich erst Sonntag fit gemeldet haben, muss man schon wirklich den Hut davor ziehen, wie die Jungs da Gas gegeben haben.“ Sein Team habe sich „90 Minuten lang mit allem gewehrt, was im Tank war“, so Voigt weiter. Trotz der sich bietenden Torchancen habe man sich nicht belohnen können: „Wenn du davon keine machst, dann kannst du so ein Spiel auch nicht gewinnen.“ Schönenbach weiter mit weißer Weste Während Jan Wellem nach der ersten Saisonniederlage auf Platz fünf bleibt, baute Schönenbach seine makellose Bilanz weiter aus. Neun Spiele, neun Siege – der Tabellenführer präsentiert sich weiter in beeindruckender Verfassung und bleibt das Maß aller Dinge in der Liga. Voigt blickte trotz des Resultats optimistisch nach vorn: „Wir schütteln uns jetzt einmal und starten morgen in die neue Woche mit der Vorbereitung aufs nächste Spiel.“

Südwest siegt trotz Unterzahl Die DJK Südwest Köln bleibt auch im siebten Ligaspiel in Serie ungeschlagen. Durch den 4:2-Heimerfolg gegen Schlusslicht SC Brühl festigte die Mannschaft von Trainer Daniel Errens den vierten Tabellenplatz. Brühl hingegen wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg und bleibt mit drei Punkten Letzter der Bezirksliga 1. Südwest dreht nach schwachem Start auf Die Gäste aus Brühl erwischten den besseren Beginn, bestimmten die Anfangsphase und erspielten sich zwei klare Chancen – darunter ein Pfostentreffer. „Wir sind super reingekommen und haben uns in den ersten zehn bis fünfzehn Minuten auch zwei klare Torchancen erarbeitet“, sagte Brühls Interimstrainer Ganesh Pundt. Doch zwei individuelle Fehler brachten die Wende. Südwest profitierte zunächst von einer kuriosen Szene: Nach einer Doppelberührung des Brühler Keepers im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf indirekten Freistoß – Maximilian Schmidt versenkte den Ball sehenswert in den Winkel (17.). Nur acht Minuten später unterlief Christos Stafidis ein Eigentor zum 0:2. Brühl zeigte jedoch Moral. Nach einem Ballverlust im Aufbau der Gastgeber nutzte Oscar Von Lehmann die Gelegenheit und verkürzte noch vor der Pause auf 1:2 (36.). „Wir sind nach den Fehlern kurz geschwommen, sind aber verdient zurückgekommen“, so Pundt. Blitzstart nach der Pause entscheidet das Spiel Südwest kam hellwach aus der Kabine. Leonhard Breer traf in der 46. Minute zum 3:1, nur fünf Minuten später erhöhte Lenard Stephen auf 4:1. „Die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit waren dann wirklich ein anderes Gesicht“, erklärte Errens. „Henrik Graf bedient zweimal fantastisch die Torschützen, sodass es früh 4:1 steht.“ Kurz darauf sorgten mehrere Platzverweise für Hektik: Stephen sah in der 56. Minute Gelb-Rot, in der Nachspielzeit folgten zwei weitere Platzverweise (Nowak und Álvarez Koch). Brühl kam durch Stafidis zwar noch einmal auf 2:4 heran, doch auch in Unterzahl verteidigte Südwest den Vorsprung souverän. „Kompliment an meine Mannschaft, die über 30 Minuten in Unterzahl wenig zugelassen und das Spiel gut zu Ende gebracht hat“, lobte Errens. Besonders freute er sich über das Comeback von Ruben Studhalter, der nach anderthalb Jahren Verletzungspause wieder auflief. Interimstrainer Pundt sprach von einer Partie, in der „mehr drin gewesen wäre“. Seine Mannschaft habe „spielerisch mindestens auf Augenhöhe“ agiert, sei aber durch zu viele individuelle Fehler um den verdienten Lohn gebracht worden. „Bei so vielen individuellen Fehlern ist es schwer zu gewinnen“, resümierte er.