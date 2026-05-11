SV Schmira weiter auf Aufstiegskurs! von Patrick Hammer · Heute, 10:12 Uhr · 0 Leser

Am Sonntag gastierte der SV Schmira beim TSV Mittelhausen und erfüllte seine Auswärtsaufgabe souverän mit einem klaren 0:5-Erfolg. Von Beginn an waren die Schmiraner hellwach, bauten früh Druck auf und suchten immer wieder den Weg zum Tor. Bereits in der 11. Minute belohnte sich der SVS mit der Führung: Bach beförderte sehenswert das Runde in die Maschen – 0:1 für Schmira.

Auch danach blieb Schmira spielbestimmend. In der 35. Minute halfen die Gastgeber selbst mit: Weise lenkte den Ball ins eigene Tor – 0:2. Nur fünf Minuten später folgte erneut ein Eigentor, als R. Foerster nach einer Flanke unglücklich einköpfte – 0:3. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit setzte Schlöffel noch einen drauf und traf in der 45.+5 Minute zum verdienten 0:4-Halbzeitstand. Nach der Pause wurde es etwas ruhiger. Schmira erspielte sich weiterhin Chancen, scheiterte jedoch mehrfach am Schlussmann oder zielte knapp neben das Tor.