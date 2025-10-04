SV Schmira siegt spät im Topspiel bei FC Turbine Erfurt

In der ersten Hälfte hatte Turbine leichte Vorteile im Spielaufbau, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden. Nach der Pause stellten die Gastgeber mehr auf Körper- statt Ballspiel um, wodurch die Partie zunehmend zerfahrener wurde. Auch einige zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen sorgten für Diskussionen.

86 Minuten mussten die Zuschauer im Spitzenspiel der 2. Kreisklasse warten, ehe der Bann gebrochen war. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie setzte sich der SV Schmira am Ende dank zweier Kopfballtore durch und ging als Sieger vom Platz.

Doch dann schlug der SVS eiskalt zu: In der 86. Minute fand eine präzise Ecke von Schlöffel den Kopf von Steiger, der den Ball wie einen Schuss in die Maschen beförderte. In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Franz mit einer punktgenauen Flanke für die endgültige Entscheidung – Mittelbach köpfte ins lange Eck zum 2:0-Endstand.

Am Ende reichte man sich fair die Hände – mit einer Ausnahme: Der Trainer der Gastgeber hielt es nicht für nötig und verließ als schlechter Verlierer den Platz, angeblich um „Wirsingsuppe zu kochen“.

Ein gerechtes Ergebnis? Eine Punkteteilung wäre durchaus vertretbar gewesen, doch am Ende dauert ein Spiel 90 Minuten – und manchmal braucht es auch ein Quäntchen Fortune.